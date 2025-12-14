사진 = 서동주 인스타그램

방송인 서동주의 아찔한 미모가 시선을 모은다.최근 서동주는 자신의 인스타그램에 "이슬아 작가님의 작품들을 보고 왔습니다"라며 "눈에 익은 듯한 풍경임에도 불구하고 하나하나가 꿈같이 따뜻하게 다가와 자꾸만 시선이 머물렀습니다. 익숙함과 낯설음이 공존하는 그 분위기가 참 인상 깊었고 오래도록 바라보게 되는 신기한 경험이었습니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 서동주는 전시회 공간을 배경으로 카키색 재킷에 블랙 터틀넥을 매치해 고급스러운 겨울 스타일을 완성했다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 시선을 멀리 둔 모습에서는 세련된 지성과 묘한 카리스마가 느껴진다. 차분한 조명 아래에서도 또렷한 이목구비가 돋보이며, 일상 속에서도 완벽한 화보를 만들어낸다.팬들은 "넘 섹시해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "항상 배워갑니다", "멋져요" 등의 반응을 남겼다.앞서 서동주는 자신의 유튜브에서 시험관 시도 중 난자 채취를 잠시 중단하고 건강을 회복 중이라고 밝혔다. 한편 미국 변호사로 알려진 서동주는 자신의 유튜브 채널에서 한국에서 방송 활동과 집필, 그림 작업, 뷰티 사업 등을 병행하고 있다고 밝혔으며 올해 6월 4세 연하의 연인과 결혼식을 올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr