사진 = SBS '모범택시3' 캡처

SBS '모범택시3' 이제훈이 '승부조작 살인사건'의 주범인 최악의 싸이코패스 음문석을 응징하며 '모범택시'의 유일한 미해결 사건을 통쾌하게 종결했다.지난 13일 방송된 SBS 금토드라마 '모범택시3'(연출 강보승/극본 오상호) 8화에서는 김도기(이제훈 분)와 '무지개 히어로즈'가 15년 전 승부조작 사건에 연루돼 살해당한 박민호(이도한 분)의 유해를 되찾고, 사건의 주범 천광진(음문석 분)에게 피해자의 고통을 고스란히 되갚아주는 '눈눈이이' 참교육을 펼쳐 카타르시스를 선사했다.이와 함께 시청률 조사 기관 닐슨코리아에 따르면 '모범택시3' 8화는 최고 시청률 15.6%, 수도권 12.9%, 전국 12.3%로 모두 시즌3 역대 자체 최고 시청률을 기록, 동시간대 1위는 물론 한 주간 방송된 모든 미니시리즈 중 시청률 1위를 차지했다. 특히 2049 시청률은 4.1%, 최고 5.19%까지 상승하며 12월 전 채널 전 프로그램 1위를 차지하며 적수 없는 쾌속 흥행 질주를 이어갔다.이날 방송은 과거 천광진이 행한 악행이 밝혀지며 시작돼 충격을 안겼다. 진광대 초대 이사장의 손자인 천광진은 배구부의 후원자로 선수들에게 접근, 임동현(문수영 분)과 조성욱(신주환 분)을 승부조작 불법 도박에 가담시켜왔다. 하지만 이를 눈치챈 박민호가 신고를 하려 하자, 천광진은 임동현, 조성욱을 이용해 박민호를 살해한 것도 모자라 자신의 할머니의 묘에 시신을 암매장하는 패륜을 저질러 보는 이들을 경악케 했다. 심지어 박민호의 부친인 박동수(김기천 분)의 교통사고 역시 천광진이 꾸민 짓이었다.김도기의 설계로 인해 박민호의 유해가 세상 밖으로 나오자 천광진은 움직이기 시작했다. 그는 자신의 범죄를 입증할 증거를 없애기 위해 경찰이 인계 중인 박민호의 유해를 탈취하고 임동현, 조성욱까지 살해하며 잔혹한 본색을 드러냈다. 김도기는 박동수를 납치하려는 천광진을 가까스로 제지하고 김도기의 남다른 전투력을 본 천광진은 또 다른 일을 꾸며 긴장감을 증폭시켰다.이에 김도기는 박민호의 유해를 되찾기 위해 천광진과의 전면전을 선택했다. 김도기와 '무지개 히어로즈'는 천광진이 불러낸 폐교로 향했는데 김도기를 기다린 것은 천광진이 아닌 정체불명의 괴한들이었다. 알고 보니 천광진은 도기를 플레이어로 삼아 실시간 파이트 베팅을 열고 있었던 것. 급기야 천광진은 김도기의 죽음에 돈을 걸었고 인간성이 말살된 그의 탐욕이 분노를 유발했다.이에 김도기는 폐교 어딘가에서 자신을 관전하며 키득거리고 있는 천광진을 찾기 위해 자신을 향해 달려드는 살인병기들과 혈투를 벌였다. 특히 김도기의 타격감 폭발하는 맨몸 액션이 눈을 사로잡았다. 복도 전역을 장도리 하나로 초토화하는 난투전은 극한의 몰입감을 선사했고 안고은(표예진 분)과 최주임(장혁진 분), 박주임(배유람 분)이 폐교의 인터넷 연결을 차단해 천광진의 실시간 파이트 베팅 중계를 끊어버려 통쾌함을 더했다.더욱이 극 말미 천광진과 독대하게 된 김도기는 자비 없는 복수의 주먹을 날렸다. 곤죽이 된 천광진은 반성은 커녕 김도기를 돈으로 매수하려는 치졸함으로 경악을 안겼고 김도기는 피해자들이 겪은 고통을 고스란히 되갚아주며 짜릿한 전율을 선사했다. 김도기는 알츠하이머를 겪고 있으면서도 아들 박민호 만은 결코 잊지 않은 의뢰인 박동수를 떠올리며 천광진을 철저하게 응징했다. 김도기는 흙구덩이 속에서 발악하는 천광진의 몸 위로 모래를 쏟아 부으며 "모래알이 떨어지기 전까지 잘 생각해봐 세상에 네놈을 진심으로 기억해주는 사람이 단 한 명이라도 있는지"라고 일갈해 전율을 자아냈다.끝으로 김도기는 박민호의 유해를 되찾은 박동수가 장지로 향하는 마지막 이별의 길을 함께하며 '모범택시'의 시작이자 유일한 미해결 사건을 종결해 시청자들의 눈시울을 뜨겁게 만들었다.한편 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극으로 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr