이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'

배우 장윤주가 남편과의 경제권 분리 이유를 솔직하게 털어놨다.13일 장윤주의 채널 '윤쥬르 장윤주'에는 ""이 결혼...해야할까요? 장윤주가 말해주는 3040 현실 연애 조언 feat. 구독자 14분 사연"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 장윤주는 경제적인 부족한 남자친구와의 결혼을 망설이는 한 구독자의 사연에 대해 "나는 둘 중에 한 명이 경제력이 조금 더 나으면 좀 나은 사람이 이끌어주면 괜찮다고 생각한다"고 조언했다.이어 자신의 결혼 생활을 예로 들며 "저도 비빌 언덕 없다. 남편도 비빌 언덕이 없고, 비밀 언덕이라는 게 경제적 도움을 받을 수 있는 걸 얘기하는 건데, 우리가 그냥 헤쳐나가야 한다"고 소신을 밝혔다.특히 장윤주는 남편과의 돈 관리 방식에 대해 솔직하게 밝혔다. 그는 "저희는 사실 돈 관리를 따로 했다. 남편이 얼마 버는지 얼마가 있는지 모른다. 서로 모른다"며 "처음에 결혼했을 때 한 달에 '남편 200, 나 200 이렇게 합쳐서 가계부를 써보자' 했다. 남편은 '같이 관리하자'고 했지만 내가 반대했다. '너 내 돈 때문에 결혼했니?'라고 했다. 내가 좀 더 낼 수 있을 땐 내고, 그렇지 못할 때는 덜 내고 주거니 받거니 하면서 잘 지내왔다. 서로 각자 알아서 해나가도 (좋을 것 같다)"고 전했다.한편 장윤주는 지난달 종영한 드라마 ‘착한 여자 부세미’에 출연했으며, 2015년 4살 연하의 사업가와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr