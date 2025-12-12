가수 성시경이 횡령 혐의를 받고 있는 전 매니저를 처벌하지 않겠다는 입장이다.
12일 성시경의 소속사 에스케이재원은 "당사는 이번 사안을 신중하게 진행해 오던 중, 신원을 알 수 없는 제3자가 영등포경찰서에 고소장을 제출한 사실을 확인했다"고 운을 뗐다.
성시경 측은 "오랜 기간 신뢰를 쌓아온 전 매니저와의 일인 만큼 이번 상황이 원만하게 마무리되기를 바라고 있다"며 "그러나 무엇보다 중요한 것은 피해를 입으신 분들의 상황 회복이 최우선이라고 판단하고 있으며, 각 당사자분들께서 원하시는 방식에 따라 사과와 보상이 이뤄질 수 있도록 적극 협조할 예정"이라고 전했다.
이어 "더불어 이번 사안과 관련하여 사실과 다른 추측이나 확대 해석이 이어지지 않기를 정중히 부탁드린다"고 덧붙였다.
앞서 성시경은 전 매니저 A씨로부터 수억 원대 금전적 피해를 입은 사실이 알려졌다. A씨는 성시경과 관련된 공연과 방송은 물론이고 광고, 행사 등 전반적인 모든 매니지먼트를 관리했으나, 그 과정에서 횡령 정황이 포착됐다. A씨는 성시경과 최근 10년 넘게 함께 일해 왔고, 성시경이 결혼식 비용과 축가까지 직접 나섰을 정도로 가족처럼 여겼던 인물이라 더욱 충격을 줬다.
이하 성시경 측 입장 전문
안녕하세요, 에스케이재원입니다.
당사는 이번 사안을 신중하게 진행해 오던 중, 신원을 알 수 없는 제3자가 영등포경찰서에 고소장을 제출한 사실을 확인했습니다.
에스케이재원은 오랜 기간 신뢰를 쌓아온 전 매니저와의 일인 만큼 이번 상황이 원만하게 마무리되기를 바라고 있습니다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 피해를 입으신 분들의 상황 회복이 최우선이라고 판단하고 있으며, 각 당사자분들께서 원하시는 방식에 따라 사과와 보상이 이뤄질 수 있도록 적극 협조할 예정입니다.
더불어 이번 사안과 관련하여 사실과 다른 추측이나 확대 해석이 이어지지 않기를 정중히 부탁드립니다.
감사합니다.
최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr
