텐아시아 DB

가수 성시경이 횡령 혐의를 받고 있는 전 매니저를 처벌하지 않겠다는 입장이다.12일 성시경의 소속사 에스케이재원은 "당사는 이번 사안을 신중하게 진행해 오던 중, 신원을 알 수 없는 제3자가 영등포경찰서에 고소장을 제출한 사실을 확인했다"고 운을 뗐다.성시경 측은 "오랜 기간 신뢰를 쌓아온 전 매니저와의 일인 만큼 이번 상황이 원만하게 마무리되기를 바라고 있다"며 "그러나 무엇보다 중요한 것은 피해를 입으신 분들의 상황 회복이 최우선이라고 판단하고 있으며, 각 당사자분들께서 원하시는 방식에 따라 사과와 보상이 이뤄질 수 있도록 적극 협조할 예정"이라고 전했다.이어 "더불어 이번 사안과 관련하여 사실과 다른 추측이나 확대 해석이 이어지지 않기를 정중히 부탁드린다"고 덧붙였다.앞서 성시경은 전 매니저 A씨로부터 수억 원대 금전적 피해를 입은 사실이 알려졌다. A씨는 성시경과 관련된 공연과 방송은 물론이고 광고, 행사 등 전반적인 모든 매니지먼트를 관리했으나, 그 과정에서 횡령 정황이 포착됐다. A씨는 성시경과 최근 10년 넘게 함께 일해 왔고, 성시경이 결혼식 비용과 축가까지 직접 나섰을 정도로 가족처럼 여겼던 인물이라 더욱 충격을 줬다.안녕하세요, 에스케이재원입니다.당사는 이번 사안을 신중하게 진행해 오던 중, 신원을 알 수 없는 제3자가 영등포경찰서에 고소장을 제출한 사실을 확인했습니다.에스케이재원은 오랜 기간 신뢰를 쌓아온 전 매니저와의 일인 만큼 이번 상황이 원만하게 마무리되기를 바라고 있습니다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 피해를 입으신 분들의 상황 회복이 최우선이라고 판단하고 있으며, 각 당사자분들께서 원하시는 방식에 따라 사과와 보상이 이뤄질 수 있도록 적극 협조할 예정입니다.더불어 이번 사안과 관련하여 사실과 다른 추측이나 확대 해석이 이어지지 않기를 정중히 부탁드립니다.감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr