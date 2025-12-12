사진=텐아시아DB

사진=tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방' 예고 영상 캡처

KKPP 푸드 이광수, 김우빈, 도경수가 본사에 탐방 성과를 보고한다. KKPP푸드 대표 이광수는 본사 대표의 눈치를 살핀다. KKPP푸드 감사이자 이달 신민아와 결혼을 앞둔 새신 김우빈은 재무 관련 질문에 지원 사격한다. 도경수는 현지 경험을 바탕으로 만든 음식으로 시식회를 진행한다.12일 방송될 tvN ‘콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방’(이하 ‘콩콩팡팡’) 9회에서는 한국으로 돌아온 이광수, 김우빈, 도경수가 본사 대표가 참석하는 탐방 성과 보고회 및 음식 시식회에서 멕시코 탐방의 결과를 증명한다.이광수, 김우빈, 도경수는 전지에 수작업으로 보고서를 만들며 멕시코에서의 추억을 되짚어본다. 또한 묘한 긴장감이 흐르는 탐방 성과 보고회에서는 대표로서 어쩔 수 없이(?) 나선 이광수가 메모하며 듣는 본사 대표의 눈치를 살피며 발표를 이어가 재미를 선사한다.본사 대표의 재무 관련 질문에는 감사 김우빈이 지원 사격한다. 김우빈은 “그 질문은 제가 답 드리겠습니다”라며 예산 운용에 대해 설명, 든든한 존재감을 뽐낸다고. 더불어 성과 보고회 중 김우빈이 전투력 상승 아이템인 선글라스를 꺼낸다고 해 무슨 일이 벌어지는 것일지 궁금증을 자극하고 있다.‘미식 본부장’ 도경수는 멕시코 현지의 맛을 재현해 본다. 도경수를 필두로 멕시코에서 맛있게 먹었던 곱창 타코를 KKPP 푸드 버전으로 만들어 음식 시식회를 진행하는 것. 그러나 가장 중요한 재료인 곱창을 맛본 도경수는 곱창이 질겨 “이거 안될 것 같다”라고 단호하게 이야기 해 위기를 극복할 ‘미식 본부장’의 해결책이 호기심을 유발하고 있다.이날 방송에서는 KKPP 푸드 이광수, 김우빈, 도경수가 직접 평가한 직원 역량 평가 결과가 공개된다. 왜인지 다들 익명성 보장에 신경을 쓴 가운데 동료들이 평가한 서로의 장단점은 무엇일지, 멕시코 탐방에서 가장 높은 기여도를 보여준 1등의 주인공은 누구일지 주목된다.KKPP 푸드 탐방단의 여정에 대미를 장식할 성과 보고회의 날은 12일 저녁 8시 40분 ‘콩콩팡팡’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr