트와이스의 멤버 지효와 열애설에 휩싸였던 운동선수 윤성빈이 '아는 형님'에 출연해 속내를 털어놓는다.오는 13일 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 '피지컬: 아시아'에서 우승을 차지한 팀 코리아 윤성빈, 아모띠, 김민재, 장은실, 최승연이 출연한다.이날 윤성빈은 "'피지컬: 100' 시즌1에서 좋은 성적을 거두지 못해 이번 시즌에 출연할 자격이 없다고 생각했다. 그래서 섭외 제안을 3번 정도 거절했다"라며 속내를 밝힌다. 아모띠 역시 "시즌2의 우승자라 이번 시즌에 나가서 잘못하면 본전도 못 찾는 것이라고 생각해 처음엔 거절하다 제작진의 결정적인 한마디를 듣고 출연을 결정했다"고 밝혀 궁금증을 자아낸다.이어 아모띠는 "민재가 생각보다 많이 안 먹어서 걱정했는데, 숙소 방 앞에 배달 음식 쓰레기가 매일 두 세 봉지씩 있어서 안심됐다"고 말한다. 이에 김민재는 "낯선 사람이 있으면 밥을 잘 못 먹는 편이다. 그렇게 먹었는데도 촬영이 너무 힘들어서 살이 빠졌다"라며 급한 해명에 나서 웃음을 자아낸다.최승연은 "3라운드 팀 대표전: 오래 매달리기 미션에서 약 2시간 40분 매달리고 꼴등 했는데, 그때만 생각하면 지금도 손에 땀이 난다. 나 때문에 마지막 순서인 아모띠와 팀에게 부담을 준 것 같아 미안해서 눈물이 났다"라며 소감을 전한다.한편 김민재는 "제일 힘들었던 미션은 3라운드 팀 대표전: 돌장승 버티기였다. 평소 필요할 때 '이 노래만 다 부르면 나가자'라고 생각하는데, 나이 차이 나는 은실과 같이 부를 만한 노래가 애국가뿐이라서 애국가를 불렀다"라는 화제의 장면 비하인드를 밝힌다.'아는 형님'은 13일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr