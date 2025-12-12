'정조국♥' 김성은, 벌써 결혼 16주년…깨 떨어지네

배우 김성은이 남편과의 럽스타그램을 공개했다.최근 김성은은 자신의 계정에 남편 정조국과의 결혼 16주년을 자축했다. 두 사람은 단란하게 포즈를 취하고 있다.한편 1983년생인 김성은은 42세로 지난 2009년 전 축구선수 정조국과 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 정조국은 전북 현대 모터스 코치로 가족들과 떨어져 지내고 있는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr