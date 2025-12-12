사진=텐아시아DB

사진=티캐스트 E채널

이이경이 고정 출연 중인 '용감한 형사들4'에서 텃밭 살인 사건의 실체를 파헤친다.오는 12일 방송되는 티캐스트 E채널 '용감한 형사들4' 62회는 박창근 형사와 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 직접 해결한 수사 일지를 공개한다. 이번 방송에는 지난달 28일 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 눈길을 끌었던 1997년생 배우 서범준이 게스트로 출연한다.이날 방송에서 소개되는 사건은 밭에 수상한 이불 보따리가 있다는 텃밭 주인의 신고에서 시작된다. 이불 속에서는 작은 체구의 알몸 시신 한 구가 발견됐고, 부패가 심해 신원 확인조차 어려운 상황이었다.부검 결과, 피해자는 갈색 단발의 파마머리를 한 여성으로 비즈 목걸이와 비즈 반지를 착용하고 있어 어린 여학생일 가능성도 제기됐다. 하지만 감식 결과 발톱이 두꺼워 30대 이상의 성인으로 추정됐으며, 부패로 인해 빠져있던 치아 여덟개 중 하나는 생전에 이미 빠졌던 것으로 확인됐다.해당 시기, 가출 신고가 접수된 여성 중 한 가지가 다른 이가 있었는데 시신 발견 2주 전 남편이 30대 중반 아내의 가출을 신고했던 것. 나이대와 헤어스타일, 체형은 신고된 여성과 발견된 시신이 일치했지만, 신고서에 기재된 치아의 결손 위치가 서로 달랐다.형사들과 만난 남편은 아내가 아직 돌아오지 않았다며 귀찮은 듯한 태도를 보였고, 아내의 지인들은 아내가 얼마 전부터 자신이 죽으면 그 남자 손에 죽었을 것이란 의미심장한 말을 해왔다고 전했다. 이에 안정환은 "이거 너무 어렵다. 증거가 어디서라도 나와야 할 텐데"라며 난감함을 드러냈다는 후문. 아내가 그토록 두려워하던 사람은 누구였을지, 사건의 전말은 '용감한 형사들4'를 통해 확인할 수 있다.'용감한 형사들4'는 매주 금요일 밤 9시 50분에 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr