이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '어떠신지?!?'

그룹 코요태 멤버 신지가 '영포티(Young+Forty)' 논란에 대해 솔직한 의견을 밝혔다.신지는 10일 자신의 채널 '어떠신지?!?'에 공개된 영상에서 선물 받은 캐릭터 슬리퍼를 소개하던 중 '영포티'라는 단어에 불편함을 표했다.신지는 "요즘 미키가 그려진 걸 입으면 영포티라고 하더라"며 "내가 원래 좋아하던 걸 입는 건데 왜 영포티냐"고 말문을 열었다. 이어 그는 "'영포티'가 세대 갈라치기 하는 것 같아서 별로 좋지 않다. 그런 단어가 아니었는데 갑자기 안 좋은 의미로 쓰이고 있다"고 생각을 드러냈다.'영포티'는 최근 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 표현으로, 10년 전쯤에는 유행에 민감하고 감각을 유지하는 40대를 일컫는 신조어였지만 언제부턴가 젊게 보이려 애쓰는 소위 꼰대로 불리며 조롱의 대상이 되고 있다.신지는 최근 방송 사례를 언급하기도 했다. 그는 "'궁금한 이야기 Y'에서 20·30대와 영포티를 만나게 했는데, 이해하려고 만든 자리리였는데 내가 봤을 때 결국 서로 이해하지는 못했다"고 말했다.그러면서도 "시간이 지나면 알게 될 것이다. 마흔이 많은 나이가 아니라는 걸 알게 되는 날이 올 거다"며 담담히 자신의 생각을 밝혔다.한편, 신지는 내년 7세 연하 가수 문원과 결혼을 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr