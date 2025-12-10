사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 유튜브 채널 예고편

코미디언 김수용이 급성심근경색으로 쓰러졌던 당시 상황을 직접 되짚었다.지난 9일 공개된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 유튜브 채널 예고편에는 '20분간 심정지를 겪고 기적처럼 돌아온 김수용! 김숙·임형준의 응급처치부터 긴박했던 당시 상황 최초 공개'라는 제목의 영상이 담겼다. 영상 속 김수용은 자기님으로 등장해 생사의 갈림길에 섰던 순간을 이야기했다.김수용은 "아침에 일어났는데 가슴이 뻐근했다"라고 말했다. 또 "아내가 병원에 가라고 했지만 '아니다. 근육통이다'라고 넘겼다. 파스를 붙이고 강한 연초까지 피웠다"라고 설명했다. 이어 "임형준씨와 인사를 나눴다. 거기까지가 내 기억이다"라고 전했다.그는 "내 혀가 말렸다고 하더라. 김숙씨가 기도가 막히지 않게 혀를 잡아당겼다. 임형준씨는 비상용으로 갖고 있던 응급혈관확장제를 내 입에 넣었다"라고 말했다. 또 "제세동기를 7번이나 해도 심장이 뛰지 않았다. 회복이 안 되는구나 생각해 영안실로 향했다고 들었다"라고 이야기했다.유재석은 "형이 회복하고 전화를 받았는데 '심폐소생술 때문에 갈비뼈에 금이 가서 더 아프다. 내가 나가면 임형준이랑 김숙 고소할 거다'라고 농담하더라"라고 말하며 웃음을 전했다. 이에 김수용은 임형준이 "형님. 상해죄로 고소한다는 얘기 들었습니다. 선처 부탁드립니다"라는 문자를 보냈다며 "다시 태어났다는 마음으로 감사하게 살겠다"라고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr