코미디언 김수용이 급성심근경색으로 쓰러졌던 당시 상황을 직접 되짚었다.
지난 9일 공개된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 유튜브 채널 예고편에는 '20분간 심정지를 겪고 기적처럼 돌아온 김수용! 김숙·임형준의 응급처치부터 긴박했던 당시 상황 최초 공개'라는 제목의 영상이 담겼다. 영상 속 김수용은 자기님으로 등장해 생사의 갈림길에 섰던 순간을 이야기했다.
김수용은 "아침에 일어났는데 가슴이 뻐근했다"라고 말했다. 또 "아내가 병원에 가라고 했지만 '아니다. 근육통이다'라고 넘겼다. 파스를 붙이고 강한 연초까지 피웠다"라고 설명했다. 이어 "임형준씨와 인사를 나눴다. 거기까지가 내 기억이다"라고 전했다. 그는 "내 혀가 말렸다고 하더라. 김숙씨가 기도가 막히지 않게 혀를 잡아당겼다. 임형준씨는 비상용으로 갖고 있던 응급혈관확장제를 내 입에 넣었다"라고 말했다. 또 "제세동기를 7번이나 해도 심장이 뛰지 않았다. 회복이 안 되는구나 생각해 영안실로 향했다고 들었다"라고 이야기했다.
유재석은 "형이 회복하고 전화를 받았는데 '심폐소생술 때문에 갈비뼈에 금이 가서 더 아프다. 내가 나가면 임형준이랑 김숙 고소할 거다'라고 농담하더라"라고 말하며 웃음을 전했다. 이에 김수용은 임형준이 "형님. 상해죄로 고소한다는 얘기 들었습니다. 선처 부탁드립니다"라는 문자를 보냈다며 "다시 태어났다는 마음으로 감사하게 살겠다"라고 전했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
