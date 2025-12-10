[사진제공=알비더블유, WM엔터테인먼트]

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 미미가 ‘시청자가 뽑은 올해의 인기스타’로 선정됐다.미미는 지난 9일 서울 강남구 한국과학기술회관(ST센터)에서 개최된 ‘제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식’에서 ‘뿅뿅 지구오락실3’로 ‘2025 시청자가 뽑은 올해의 인기스타상’을 받았다.‘제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식’은 소비자 권리 의식을 신장시키고, 소비자 보호 인식 제고를 위해 제정된 법정 기념일인 소비자의 날(12월 3일)’을 기념하기 위해 한 해 동안 대중문화 발전과 소비자 만족도 향상에 기여한 문화산업 각 분야의 수상자들을 조명하는 시상식이다. 대한소비자협의회가 주최하고 KCA한국소비자평가가 주관한다.2022년 시작해 올해 시즌3까지 방송된 tvN ‘뿅뿅 지구오락실’을 통해 예능 치트키로 떠오른 미미는 이후 ENA·STUDIO X+U '기안이쎄오'로 '제4회 청룡시리즈어워즈' 신인 여자 예능인상을 수상, tvN '식스센스: 시티투어', 채널A '하트페어링', MBC '푹 쉬면 다행이야', SBS '우리들의 발라드' 등 다양한 프로그램에서 종횡무진 활약했다.이날 수상 후 미미는 “이 자리에 함께할 수 있다는 것만으로도 영광스럽게 생각한다. 지락실과 저를 사랑해주시고 응원해주시는 마음을 받은 거 같아 행복하고 정말 감사드린다는 말 전하고 싶다. 앞으로 2026년 더 좋은 에너지를 드릴 수 있는 미미가 되도록 노력하겠다.“라고 소감을 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr