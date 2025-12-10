스테이씨 시은/ 사진=텐아시아 DB

걸그룹 스테이씨(STAYC)가 '최애와의 30분'의 다섯 번째 게스트로 나서며 찐팬과 잊지 못할 '30분 팬미팅'을 진행한다.10일 오후 5시 웨이브(Wavve)에서 독점 선공개되는 '최애와의 30분' 5회에서는 스테이씨가 게스트로 출격해, 팬튜브를 운영 중인 '찐팬'과 30분간의 무편집 만남을 가지며 설렘 지수를 끌어올린다. 이날의 찐팬은 "스테이씨에게 '덕통사고'를 당해 팬튜브를 운영하게 됐고, 새로운 적성을 찾게 돼 영상 편집자로 전직까지 하게 됐다"라며 '성덕'임을 인증한다. 또한 스테이씨와의 첫 만남에 심박수가 136으로 치솟는 등 스테이씨에게 '진심'인 면모를 보여 눈길을 모은다.본격 만남에 앞서 스테이씨 멤버들은 "우리 중 누가 '최애 멤버'일까?"라며 궁금증을 드러내고, 찐팬이 최애 멤버를 솔직히 밝히자 "그럼 우리는 별로야?"라며 장난스러운 '몰아가기'를 펼쳐 분위기를 화기애애하게 이끈다. 이어 멤버들은 "앞으로 해보고 싶은 콘셉트가 있는지?"라는 찐팬의 질문에 "겨울을 맞아 포근한 콘셉트를 해보고 싶다"고 답한다. 직후 세은은 "스테이씨는 밝은 콘셉트가 잘 맞는 것 같다"라며 "센 콘셉트로 나왔을 때는 대중들이 그렇게 좋아하지 않았고 호불호가 있었다"라며 냉철하고 솔직한 셀프 진단에 나서 웃음을 자아낸다.스테이씨 멤버들의 연기 도전에 대한 궁금증도 이어진다. '직장인들'에서 능청스러운 연기력을 보여줘 화제를 모았던 윤은 "최초로 공개하는데, 조만간 좋은 작품에서 연기자로 인사드릴 것 같다"라고 밝혀 기대감을 자아낸다. 아역배우 출신인 시은 역시 "연기를 정말 좋아하고, 다시 해보고 싶은 마음이 크다"라고 답해 반가움을 더한다. 마지막으로 막내 재이는 "'더 글로리'의 박연진 같은 역할을 해보고 싶다"라며 즉석에서 '광기 연기'를 선보여 현장을 폭소케 한다.이 밖에도 스테이씨는 찐팬과 함께 팬 송 '스테이 위드 미(Stay with me)'를 무반주 합동 라이브로 선사하는가 하면, 찐팬의 최애곡 '뷰티 밤'의 무편집 라이브까지 아낌없이 선물하며 최고의 30분을 선사한다. 스테이씨가 출연한 '최애와의 30분' 5회는 10일 오후 5시 웨이브(Wavve)에서 독점 선공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr