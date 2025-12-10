사진=인플루언서 안유정 인스타그램

가수 겸 방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 생일을 맞아 근황을 공개했다.안유정은 지난 9일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올리며 생일을 보낸 순간을 전했다. 사진 속 안유정은 딸기와 크림이 층층이 쌓인 케이크를 들고 밝게 미소 짓고 있었다. 코 끝에 크림을 묻힌 채 카메라를 바라보는 장난스러운 표정이 눈에 띈다. 또 다른 사진에서는 차량 안에서 커다란 꽃다발을 품에 안은 모습이 포착됐다. 핑크 계열 꽃들이 가득 담긴 꽃다발이 생일 축하 분위기를 더했다.지인들과 함께한 식사 자리에서 촛불이 켜진 케이크를 앞에 두고 정면을 응시하는 모습도 담겼다. 따뜻한 조명 아래에서 안유정은 잔잔한 미소를 머금으며 여유로운 분위기를 드러냈다.안유정은 최근 SNS를 통해 일상과 스타일링을 꾸준히 공유하며 주목받고 있다. 유병재는 지난해 11월부터 9세 연하인 안유정과 공개 열애 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr