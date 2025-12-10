사진=가수 겸 배우 수지 SNS

가수 겸 배우 수지가 근황을 전했다.수지는 지난 9일 자신의 계정에 "ㅇㄱㅈㄱ"이라는 짧은 문구와 함께 사진 여러 장을 올리며 최근 모습을 공개했다.사진에서 수지는 긴 머리를 자연스럽게 풀고 카메라를 향해 정면을 바라보고 있다. 은은한 빛이 얼굴을 비추며 부드러운 분위기가 드러났고, 편안한 표정과 담담한 시선이 차분한 무드를 형성했다. 흐트러짐 없는 피부결과 또렷한 눈매가 강조되며 특유의 청순한 이미지가 부각됐다.이어 공개된 사진에서는 블랙 톱과 얇은 스트랩 형태의 이너를 매치하고 턱을 괴고 앉아 있는 모습이 담겼다. 자연스럽게 묶은 헤어와 간결한 스타일링이 어우러져 발레코어 감성을 드러냈고, 주변의 화분과 실외 공간이 사진 전체의 분위기를 한층 부드럽게 만들었다.배우 안은진은 해당 게시물에 "ㅇㄱㄱㅈ 여기공주 있어요"라는 댓글을 남기며 수지에게 반응했다.수지는 현재 디즈니플러스 차기작 '현혹' 촬영을 소화하고 있다. '현혹'은 1935년 경성을 배경으로, 세상에 모습을 드러내지 않은 여인 송정화를 둘러싼 의혹과 이야기가 화가 윤이호의 시선으로 전개되는 작품이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr