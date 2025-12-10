사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 통 큰 선물을 자랑했다.장원영은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "어머 이 사랑스러운 선물들 좀 보세요. 감사합니다. 사랑합니다"라는 영어 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 자신이 홍보 모델로 활동하고 있는 영국의 D사 가전 기업으로부터 최신형 청소기, 공기청정기, 선풍기 그리고 헤어 드라이기 등을 선물로 받은 모습. 특히 헤어 드라이기에는 장원영의 영어 닉네임인 'VIKEY'가 새겨져 있어 눈길을 끌었다.앞서 지난 11월 장원영이 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다는 소식이 전해졌다.2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난달 31일부터 이달 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.장원영은 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr