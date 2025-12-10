이민정, '대학 동기'에 과거사 폭로 당했다…"부르주아 패밀리"('이민정 MJ') [종합]

사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '이민정 MJ' 영상 캡처

배우 이민정이 성균관대 동기인 개그맨 황제성의 대학 시절 일화 폭로에 당황하며 웃음을 터트렸다.지난 9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '대학시절 유일하게 남은 연예인 친구 제성이와 추억여행 *민정누나…라고 함'이라는 영상이 게시됐다.이민정은 모교인 성균관대학교를 찾았다. 얼마 후 황제성이 등장했다. 이민정은 황제성과 "저희는 성균관대 연기 예술학과 1기 동기"라고 자신들을 소개했다.두 사람은 교내 투어를 하기로 했다. 이민정은 "원래 우리 학교가 높아서 버스 타고 가야 하는데 어떡하나"라고 말했다. 황제성은 "위에서부터 시작해야 하는데"라고 공감했다. 그러더니 이민정에게 "누나는 걸어 가본 적 없지 않나"라고 물었다. 이민정은 "아니 난 많다"라고 답했다.이에 황제성은 "누나 부자여서 많이 안 걸었던 걸로 기억한다. 부르주아 패밀리와 볏짚 패밀리가 있었다. 난 볏짚 패밀리여서 혜화역 4번 출구부터 걸어 다녔다"라고 폭로했다. 이어 "엄홍길 선생님의 마음으로 걸어 가야지만 학업을 할 수 있었다"라고 말했다.이민정은 황제성의 폭주에 "그게 아니다"라며 웃음을 터트렸다. 이어 "전 늦은 적이 많아서 택시를 탔다"라고 해명했다. 황제성은 "누나는 예뻐서 늦어도 교수님이 아무 말도 안 했다. 나는 아니었다"라며 억울함을 호소했다. 이민정은 "아니다"라고 말했다. 이어 마침 지나가던 학교 셔틀 버스를 가리키며 시선응ㄹ 돌려 말을 차단시켰다.이민정은 "저 버스가 수선관(연기 예술학과 있는 건물) 위까지 간다"라고 설명했다. 이민정이 "저걸 만약 놓쳤다면?"이라고 하자 황제성은 "등산", 이민정은 "택시"라고 서로 다른 답을 했다. 황제성은 "봤잖나. 놓치면 난 등산인데 누난 택시다"라고 말했다. 이민정은 "난 학점을 위해서 그랬다"며 연신 해명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr