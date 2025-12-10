사진=MBC에브리원

프리 전향 후 출연료 150배 올랐다고 알려진 김대호가 라오스에서 인생 최대 일탈을 즐겼다. 앞서 연예인 여행·먹방 예능은 "시청자에게 큰 유익함 없이 출연진만 호의호식한다"는 비판을 받아왔다.9일 방송된 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 7회에서는 '다가이드' 최다니엘이 준비한 라오스 여행 두 번째 이야기가 공개됐다. 화려한 비엔티안의 야경을 즐긴 뒤, 아름다운 자연의 매력이 살아 있는 방비엥으로 이동한 김대호, 박지민, 전소민, 최다니엘의 유쾌한 여정이 시청자의 시선을 끌었다.라둥이들은 메콩강 인근 놀이공원을 찾아 라오스 첫날밤을 뜨겁게 불태웠다. 줄을 서지 않고 먼저 타는 사람이 임자가 되는 현지 특유의 시스템에 당황했지만, 곧 적응했고, 범퍼카·미니바이킹·관람차 등 다양한 놀이기구를 즐기며 즐거운 시간을 보냈다.특히 범퍼카 체험 중 최다니엘의 능숙한 운전 실력에 전소민이 "섹시하고 멋있었다"고 감탄해 스튜디오를 술렁이게 했다. 또한 안전장치조차 없는 미니바이킹에서 예상치 못한 스릴에 비명을 지르는 라둥이들 사이 혼자 손을 들고 즐거워하는 박지민의 테토녀 매력도 눈길을 끌었다.자유시간을 맞은 라둥이들은 둘씩 나뉘어 시간을 보냈다. 김대호와 박지민은 바버샵을 방문해 스타일 변신에 나섰다. 김대호는 '올데이프로젝트' 멤버 타잔 스타일의 콘로우 스타일에 과감히 도전하며 아나운서 시절부터 품어온 숙원을 풀었다. 박지민 또한 아나운서의 단정함을 벗어 던지고 화려한 컬러 헤어에 도전했다. 변신 후 한층 강렬해진 인상으로 라오스 밤거리를 활보하는 김대호의 충격적인 비주얼은 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.반면 최다니엘과 전소민은 마사지샵을 찾아 색다른 현지 마사지를 경험했다. 갑작스레 등장한 불에 놀라는 것도 잠시, 이들은 곧 '불 부항 마사지'의 묘한 매력에 빠졌다. 이어 치약으로 다리 전체를 닦아내는 독특한 마사지까지 체험했다. 마사지 후 아기발처럼 부드러워진 자기 발을 최다니엘의 뺨에 가져다 대는 전소민의 돌발 행동은 스튜디오를 뒤집어놓았다.다음 날, 라둥이들은 수도 비엔티안에서 액티비티의 성지라 불리는 방비엥으로 이동했다. 도착하자마자 그림 같은 자연 풍경에 감탄한 이들은 먼저 '방비엥 이모들'이 운영하는 샌드위치 노점가를 찾았다. 각자 마음에 드는 이모에게 샌드위치를 주문해 맛을 봤고, 기대 이상의 맛에 모두가 만족했다.길거리에 앉아 샌드위치를 먹으며 청춘 영화 같은 분위기를 즐기던 전소민과 박지민은 지나가던 영국 여행객들을 보며 설렘을 드러냈고, 김대호와 최다니엘에게 "찢어질까?"라는 돌발 제안을 건네 웃음을 유발했다.이어 숙소에서 환복을 마친 라둥이들은 액티비티의 끝판왕이라 불리는 버기카를 타고 본격적으로 방비엥 여행의 목적인 블루라군을 향해 떠났다. 스트레스를 운전으로 푼다는 박지민은 출발과 동시에 안정적이고 과감한 운전을 선보였으나, 장롱면허인 전소민은 시동을 반복해 꺼뜨리며 연신 진땀을 흘렸다.이 과정에서 '다가이드' 최다니엘은 "오늘 가는 블루라군3은 '시크릿 라군'이라 불리는 곳"이라고 설명하며 기대감을 높였다. 버기카를 타고 도착한 블루라군3은 말 그대로 신세계 같은 풍경을 자랑했다. 이곳에서 라둥이들이 어떤 시간을 보낼지 궁금증이 더해진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr