사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

박희순이 폭발적인 연기력으로 '판사 이한영'을 책임진다. 그는 2015년 박예진과 결혼해 행복한 가정을 꾸렸다.2026년 1월 2일(금) 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.박희순은 극 중 법을 무기로 휘두르며 권력을 장악하는 서울중앙지법 형사수석부장판사 강신진 역을 맡았다. 그는 타인의 '욕심'을 약점으로 삼아 자신만의 정의를 세우려는 인물로, 눈길이 가는 판사 이한영(지성 분)이 나타나자 독배를 마시는 줄도 모른 채 그에게 손을 내민다. 박희순은 목표를 위해 수단과 방법을 가리지 않는 강신진 캐릭터를 완벽한 연기로 소화하며 극의 긴장감을 극대화할 전망이다.'판사 이한영'의 매력을 "통쾌한 사이다 전개"로 꼽은 박희순은 "원작 웹툰을 재미있게 봤고, 이야기 속 주인공이 상황을 주도적으로 뒤바꿔 나가는 전개가 흥미로웠다"고 전했다.박희순은 강신진 캐릭터에 대해 "겉으로 보기엔 철두철미하고 냉철하지만 복잡한 내면이 숨겨져 있다"고 설명하며 "강신진의 정의를 설득력 있게 표현하고자 했고, 캐릭터에 대한 자신감을 가지기 위해 노력했다"고 덧붙였다. 박희순이 정의를 위해 어둠의 세력과 손을 잡은 다층적인 면모의 강신진 캐릭터를 어떻게 표현할지 관심이 높아진다.그런가 하면 박희순은 강신진을 표현하는 키워드로 자신감, 냉철함, 추진력을 꼽았다. 그는 "본인이 생각한 일은 모든 게 옳다고 믿고 밀어붙이는 면이 있다"며 극 중 활약과 이한영과의 대립을 암시하며 방송에 대한 궁금증을 고조시켰다.박희순은 함께 작업한 배우들에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 그는 "지성 배우가 주인공으로 캐스팅됐다는 말에 출연을 결심했다"는 그는 "지성 배우가 촬영 전 철저하게 준비하는 모습이 인상 깊었다"고 말했다. 원진아(김진아 역)에 대해서는 "직접적으로 부딪히는 장면은 많지 않았지만 당차고 자신감 있는 모습이 멋있었다"고 전했다. 앞서 지성은 2013년 이보영과 결혼했다.인터뷰를 마치며 박희순은 '판사 이한영'이 "과거로 돌아가 사건을 다시 들여다보고 기존과는 다른 새로운 이야기를 만들어내는 '사건의 재구성'"이라고 정의했다. 그는 "과거의 사건들이 회귀 이후 어떤 결과로 이어지는지 지켜보는 재미가 있을 것"이라면서 "긴장과 이완을 오가는 재미있는 드라마를 마음껏 즐겨달라"고 인사를 남겼다.'판사 이한영'은 2026년 1월 2일(금) 밤 9시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr