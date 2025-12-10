/ 사진제공=쿠팡플레이

방송인 이수지가 엄기준과의 일화를 전했다.9일 서울시 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 '자매다방'의 이수지와 만나 이야기를 나눴다.'자매다방'은 수지, 이랑 자매가 오늘의 수다 한 스푼, 낭만 두 스푼을 더해 최고의 스타 손님들과 함께 즐기는 다방 토크쇼다.앞서 '자매다방'에는 그룹 엑소, 배우 엄기준 등 다양한 게스트가 출연했다. 이수지는 기억에 남는 게스트로 엄기준을 언급하며 "촬영 끝나고 엄기준 배우님이 집에 안 가시려고 하더라. 스태프들 나가는 길목에서 서성서성하시는데, 그날 회식을 기대하고 계셨던 것 같았다"고 회상했다. 이어 "그때 캐치를 못 한 게 너무 어리석었다. 다음에 저희가 꼭 뮤지컬 공연 찾아가 응원하고 싶다"고 덧붙였다.그러면서 초대하고 싶은 게스트가 있냐는 질문에 이수지는 최근 제대 소식을 전한 송강을 언급했다. 그는 "송강이 제대했더라. 꼭 한번 나와주셨으면 좋겠다"고 소망했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr