사진=탁재훈 SNS

가수 신정환과 탁재훈이 8년 만에 만난다.9일 한 매체는 "방송가에 따르면, 신정환은 최근 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈' 촬영에 게스트로 참여했다"고 보도했다.두 사람이 예능에 함께 출연하는 건 2017년 Mnet '프로젝트 S: 악마의 재능기부' 이후 8년 만이다.두 사람은 그룹 컨츄리꼬꼬로 활동했었다. 보도에 따르면, 이들은 오랜만에 카메라 앞에서 만나 솔직하고 유쾌한 대화를 나눈 것으로 전해졌다.신정환은 지난 2010년 해외 원정 도박 혐의로 실형을 선고받았다. 2017년 방송에 복귀했지만 활발한 활동을 이어가지 못했다. 이후 유튜브로 옮겨 여러 채널에 게스트로 출연해 화려한 입담으로 주목받고 있다.신정환은 신규 웹예능을 준비 중인 것으로 알려졌다. 그는 한 인터뷰에서 "'노빠꾸 탁재훈'을 따라잡을 것"이라는 포부를 드러냈다.한편 신정환과 탁재훈의 재회는 오는 17일 수요일 저녁 6시 '노빠꾸 탁재훈'에서 확인할 수 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr