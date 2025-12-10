이채민이 골라준 옷인가… ♥류다인, 모델도 울고갈 기럭지

이채민 여자친구인 배우 류다인이 쇼핑에 나섰다.지난 9일 류다인은 자신의 계정에 여러 장의 근황 사진을 게재했다.공개된 사진 속 류다인은 검정색 목폴라에 로우라이즈 바지를 입은 모습. 기다란 기럭지를 자랑했다.2020년 JTBC 드라마 '18어게인'으로 데뷔한류다인은 tvN '일타 스캔들', 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'으로 얼굴을 알리며 탄탄한 필모그래피를 채우고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr