사진=텐아시아DB

김의영이 추운 겨울, 따뜻한 핫팩 손에 쥐여주고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 8일부터 14일까지 '추운 겨울, 따뜻한 핫팩 손에 쥐여주고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이다. 그는 2020년 TV조선 '미스트롯2'에서 TOP5에 오르며 트로트 가수로 본격적인 활동을 시작했다. 김의영은 지난 5월 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 'STARTrot PART.1'을 발표하며 음악적 행보를 이어갔다. 타이틀곡 '하고 싶은 거 다 해'는 밝고 경쾌한 댄스 트로트로, 김의영 특유의 시원한 에너지가 고스란히 담긴 곡이다.2위는 전유진이다. 그는 공식 유튜브 채널을 통해 '한일톱텐쇼'와 MBC '쇼! 음악중심' 무대 비하인드 영상을 공개하며 무대 뒤 진솔한 모습을 전했다. 공개된 영상에는 지난 14일 진행된 '한일톱텐쇼' 리허설 현장이 담겼다. 전유진은 새벽 4시에 기상했다고 밝히며 "밤낮이 바뀌어 잠들지 못하다가 새벽 3시에 겨우 잠들었다"고 고백했다. 그는 '한일톱텐쇼'에 관해 "내게 많은 것을 안겨준 소중한 프로그램"이라며 "무대를 통해 제가 노래를 얼마나 깊이 생각하고 있는지 스스로 되짚게 됐다"고 설명했다.3위는 김다현이다. 그의 '꿈'을 주제로 한 전국투어 단독 콘서트는 2026년 3월 서울을 시작으로 부산과 대구는 물론, 일본 등 해외 공연까지 이어질 예정이다. 콘서트는 3월 7일 오후 5시 서울 경희대학교 평화의전당을 시작으로, 3월 14일 부산 KBS홀, 3월 28일 대구 영남대학교 천마아트센터에서 차례로 열리며, 추가 지역 일정도 논의 중이다. 소속사 측은 "김다현이 단독 콘서트를 통해 데뷔 이후 가장 바쁘고 설레는 새해를 맞이하게 될 것"이라며 "2026년이 말띠 해인 만큼, 3월부터 푸른 들판을 힘차게 달리는 말처럼 활발한 활동을 이어가겠다는 각오를 밝혔다"고 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 남자 가수는?', '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 여자 가수는?', '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 남자 트로트 가수는?', '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr