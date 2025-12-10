사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

토마토 하나로 '기업 가치 1,000억 원'을 달성한 농부 백만장자 김호연이 '이웃집 백만장자'에 출격한다.10일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에는 '국내 최대 스마트팜'을 설립해 농업의 가능성을 크게 확장한 김호연이 출연해, 쉽게 들을 수 없는 도전과 성장의 여정을 들려준다. 2023년 대한민국 농업 분야 최초로 '코스닥 상장'에 성공한 그는, 기업 가치 1000억 원의 신화를 쓰며 '농부도 부자가 될 수 있다'는 새로운 패러다임을 증명했다. 특히 이번 방송에서는 전체 면적 약 '5만 평'에 달하는 전국 최대 규모의 온실이 최초로 공개된다. 축구장 20개 크기에 맞먹는 광활한 유리 온실 앞에 '재산 2조설' 서장훈은 "진짜 엄청 넓다. 장난이 아닙니다"라며 감탄을 금치 못한다.김호연이 일궈낸 첨단 농업의 꽃, 흙도 사람도 없이 농사가 가능한 '스마트팜'의 모든 것이 '이웃집 백만장자'를 통해 베일을 벗는다. 작물 맞춤형 햇빛 조절부터 오차 없이 완벽한 온도·습도·바람 제어까지, 농업 환경을 실시간으로 감지해 최적화하는 과학 기반 시스템이 생산성과 품질을 동시에 끌어올린다. 여기에 영양분이 가득 담긴 배양토를 활용해 토마토를 공중에서 재배하는 방식으로, 땅의 한계를 뛰어넘어 사계절 내내 수확이 가능하다. 우연히 가게 된 네덜란드 15일 단기 연수에서 운명처럼 스마트팜을 마주했던 김호연은, 이제 오히려 종주국 네덜란드가 기술을 배우러 오는 세계적 수준으로 도약했다. 소신과 뚝심으로 일군 그의 성공 서사는 '이웃집 백만장자' 방송에서 더욱 흥미진진하게 펼쳐진다.서장훈과 장예원의 '토마토 수확 맞대결'도 큰 웃음을 선사한다. 김호연의 매서운 감시 아래 초보 농부 두 사람의 좌충우돌 토마토 따기 체험이 펼쳐진다. 서장훈은 "전 뭘 해도 꼼꼼하게 한다"며 자신만만해하고, 장예원은 "너무 재미있다. 하루 종일도 할 수 있겠다"며 흥을 폭발시킨다. 막상막하의 승부 끝, 김호연이 결과를 확인하자 두 사람 사이에서 "편애하시는 것 아니냐"는 의혹이 제기된다.EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 이날 오후 9시 55분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr