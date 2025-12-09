/사진 = A2O엔터테인먼트

걸그룹 A2O MAY가 미국 미디어베이스(Mediabase) 메인스트림 라디오 차트 TOP40에 중국인 아티스트 중 최다 차트인 기록을 세웠다.A2O MAY(CHENYU, SHIJIE, QUCHANG, MICHE, KAT)는 첫 EP 타이틀곡 ‘PAPARAZZI ARRIVE’(파파라치 어라이브)로 미디어베이스 TOP40(현지시각 7일 기준) 39위에 올랐다. 이로써 올해만 총 8번째 TOP40 차트 진입에 성공하며, 중국인 아티스트로서 역대 최다 기록을 경신했다.그룹은 데뷔곡 ‘Under My Skin’(언더 마이 스킨)으로 4월 두 차례 차트인한 데 이어, ‘BOSS’로 5주 연속 TOP40에 오르는 등 꾸준한 상승세를 보여 왔다. 멤버 전원이 중국인인 아이돌 그룹이 미디어베이스 TOP40에 오른 것도 A2O MAY가 처음이다.‘PAPARAZZI ARRIVE’는 중국 QQ뮤직 차트 TOP3에 오르며 중국 내에서도 인기몰이 중이며, 미국 미디어베이스 ‘Most Added’ 차트에서는 저스틴 비버와 공동 1위를 기록했다. A2O MAY는 미국 쇼케이스와 상하이 팬미팅 등 활발한 활동으로 글로벌 팬층을 확대하고 있다.한편, A2O MAY는 오는 12일 뉴욕에서 열리는 ‘징글 볼(Jingle Ball)’ 프리쇼 ‘All Access Lounge Stage’(올 억세스 라운지 스테이지)에 참여한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr