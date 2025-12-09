[종합] 황석정, 두 번째 결혼식도 파혼으로 끝났다…"그만 헤어져"('같이 삽시다')

사진=텐아시아DB

'박원숙의 같이 삽시다' 황석정이 홍진희와 '파혼' 상황극을 연출해 폭소케 했다.지난 8일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'(이하 '같이 삽시다')에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정이 아산을 찾았다.네 사람은 3000여종의 식물이 있는 초대형 식물원을 찾았다. 박원숙은 "여기 결혼식장 같다"며 수많은 꽃과 향기 가득한 식물원에 감탄했다. 양 옆이 꽃으로 장식된 쭉 뻗은 길은 버진로드를 연상케 하기도 했다. 이에 미혼인 황석정에게 혜은이는 "석정이 여기 한 번 걸어봐라", 박원숙은 "버진로드"라고 말했다. 황석정은 "왜 나 혼자 걸으라고 하냐. 쓸쓸하다. 버진로드를 혼자 걷는 게 더 쓸쓸하다. (내 신랑은) 어디 있나"라며 걸어 웃음을 자아냈다.앞서 황석정과 홍진희는 함께 전통 혼례 체험을 했던 바. 혜은이의 제안에 두 사람은 또 한 번 결혼식하는 시늉을 해봤다. 황석정은 "재혼이다"라며 홍진희와 손을 잡고 걸었다. 황석정이 술 취해 걷는 신랑 시늉을 하자 홍진희는 "그만 잡숴라. 술 취해서 왜 이러냐"며 나무랐다. 황석정은 상황극에 몰입해 "그만 헤어지자"며 이별을 선언했다. 박원숙은 "너희는 파혼이다"라며 재혼 실패를 언급, 상황극에 한 마디 거들어 웃음을 안겼다.황석정은 올해 초 '같이 삽시다'에 합류했다. 네 사람은 황석정이 합류한 때를 떠올렸다. 홍진희는 "여름과 가을을 같이 보냈다"고 말했다. 황석정은 "지금 겨울이지 않나. 어떻게 이렇게 빠르냐"라며 남다른 감회를 전했다.이제는 세 번째 계절을 함께 맞게 된 네 사람. 첫 합류 당시 황석정은 세 언니와 초면이었다. 그는 "잘 모르는 분들이고 한 번도 안 만나 봤고 인생의 대선배들이니까 조금 어려운 건 있었다. 3번째 만남이 됐을 때 (어려움이) 없어졌다"라고 털어놨다.황석정은 홍진희와 룸메이트라고. 황석정은 "저는 원래 남과 잠을 못 잔다. 그런데 언니가 편하더라. 세심하다. 언니와 지내는 데 편하다"라고 말했다. 또한 혜은이에 대해서는 "내가 무슨 한 마디만 해도 기억했다가 그 다음에 꼭 해주더라"며 고마워했다. 이어 "언니 잔치다. 내가 언니가 없잖나. 언니가 있으면 했던 내 소원을 풀었다. 진짜 언니 같은 언니가 없었다. 그 부분이 채워진다"며 행복해했다.큰언니 박원숙은 "동생인 게 편하다. 나이가 들면 여러 가지로 조심스럽다. 너희에게 민폐 끼치는 건 아닌까, 쓸데없이 참견하는 건 아닌가, 분위기를 망치는 건 아닌가 걱정한다"고 언니만의 고충을 털어놓기도 했다. 황석정은 "내가 언니들 만나서 거칠고 모난 성격이 둥글어지고 있다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr