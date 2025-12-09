[종합] 황석정, 두 번째 결혼식도 파혼으로 끝났다…"그만 헤어져"('같이 삽시다')

'박원숙의 같이 삽시다' 황석정이 홍진희와 '파혼' 상황극을 연출해 폭소케 했다.
지난 8일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'(이하 '같이 삽시다')에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정이 아산을 찾았다. 네 사람은 3000여종의 식물이 있는 초대형 식물원을 찾았다. 박원숙은 "여기 결혼식장 같다"며 수많은 꽃과 향기 가득한 식물원에 감탄했다. 양 옆이 꽃으로 장식된 쭉 뻗은 길은 버진로드를 연상케 하기도 했다. 이에 미혼인 황석정에게 혜은이는 "석정이 여기 한 번 걸어봐라", 박원숙은 "버진로드"라고 말했다. 황석정은 "왜 나 혼자 걸으라고 하냐. 쓸쓸하다. 버진로드를 혼자 걷는 게 더 쓸쓸하다. (내 신랑은) 어디 있나"라며 걸어 웃음을 자아냈다.
앞서 황석정과 홍진희는 함께 전통 혼례 체험을 했던 바. 혜은이의 제안에 두 사람은 또 한 번 결혼식하는 시늉을 해봤다. 황석정은 "재혼이다"라며 홍진희와 손을 잡고 걸었다. 황석정이 술 취해 걷는 신랑 시늉을 하자 홍진희는 "그만 잡숴라. 술 취해서 왜 이러냐"며 나무랐다. 황석정은 상황극에 몰입해 "그만 헤어지자"며 이별을 선언했다. 박원숙은 "너희는 파혼이다"라며 재혼 실패를 언급, 상황극에 한 마디 거들어 웃음을 안겼다. 황석정은 올해 초 '같이 삽시다'에 합류했다. 네 사람은 황석정이 합류한 때를 떠올렸다. 홍진희는 "여름과 가을을 같이 보냈다"고 말했다. 황석정은 "지금 겨울이지 않나. 어떻게 이렇게 빠르냐"라며 남다른 감회를 전했다.
이제는 세 번째 계절을 함께 맞게 된 네 사람. 첫 합류 당시 황석정은 세 언니와 초면이었다. 그는 "잘 모르는 분들이고 한 번도 안 만나 봤고 인생의 대선배들이니까 조금 어려운 건 있었다. 3번째 만남이 됐을 때 (어려움이) 없어졌다"라고 털어놨다.
황석정은 홍진희와 룸메이트라고. 황석정은 "저는 원래 남과 잠을 못 잔다. 그런데 언니가 편하더라. 세심하다. 언니와 지내는 데 편하다"라고 말했다. 또한 혜은이에 대해서는 "내가 무슨 한 마디만 해도 기억했다가 그 다음에 꼭 해주더라"며 고마워했다. 이어 "언니 잔치다. 내가 언니가 없잖나. 언니가 있으면 했던 내 소원을 풀었다. 진짜 언니 같은 언니가 없었다. 그 부분이 채워진다"며 행복해했다.
큰언니 박원숙은 "동생인 게 편하다. 나이가 들면 여러 가지로 조심스럽다. 너희에게 민폐 끼치는 건 아닌까, 쓸데없이 참견하는 건 아닌가, 분위기를 망치는 건 아닌가 걱정한다"고 언니만의 고충을 털어놓기도 했다. 황석정은 "내가 언니들 만나서 거칠고 모난 성격이 둥글어지고 있다"고 말했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
