"28살 어린 미성년자와 교제"…이찬원, 내연녀와 '세집 살림' 유명인에 '말잇못' ('셀럽병사')

이찬원/ 사진=텐아시아 DB

이찬원이 피카소 불륜 스토리에 말을 잇지 못한다.오는 9일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 '셀럽병사의 비밀'에서는 20세기 예술을 뒤흔든 천재 화가 파블로 피카소, 그리고 그의 캔버스 뒤에 가려진 여인들의 삶을 들여다본다.1986년 프랑스 무쟁의 한 저택. 피카소가 세상을 떠난 지 10여 년 후, 그의 아내가 스스로 생을 마감한다. 그러나 비극은 그녀만의 이야기가 아니었다. 차고에서 극단적 선택을 한 연인, 이별 후 평생 우울증에 시달린 연인 등 피카소와 관계를 맺었던 여인들이 잇따라 고통 속에 살아갔던 것이다. 이들의 죽음은 그저 단순한 우연이었을까.피카소의 첫 공식 아내는 러시아 귀족 출신 올가 코클로바였다. 그녀의 마음을 얻기 위해 옷차림부터 화풍까지 바꿨던 피카소. 그러나 결혼 14년 차에 열린 회고전에서 공개한 금발 누드화로 내연녀 ‘마리 테레즈’의 존재가 드러났다. 45세의 피카소가 금발 누드화의 주인공인 17살의 마리 테레즈와 5년간 비밀 연애를 이어온 사실이 밝혀져 충격을 안겼다. 심지어 그는 결혼 생활을 유지한 채, 마리 테레즈와 별도의 살림까지 꾸렸다. 이창용 도슨트는 “피카소 사랑의 유효기간은 10년”이라는 말로 모두를 놀라게 한다.이어 피카소는 사진가 도라 마르와 또 다른 관계를 시작했다. 결국 두 연인과 한자리에서 마주치는 ‘삼자대면’까지 벌어진다. 피카소는 이 장면을 “내 인생에서 가장 흥미로운 순간”이라 회상했다.그러나 피카소의 연인들은 그에게서 좀처럼 벗어나지 못했다. 피카소를 먼저 떠난 이는 화가 프랑수아즈 질로뿐이었다. 피카소가 친구와 바람이 나자 10년의 동거를 끝내고 두 아이와 떠나버린 프랑수아즈 질로. 피카소는 인맥과 영향력을 총동원해 프랑수아즈 질로에게 ‘복수’를 시도했다. 그런 가운데, 당시 72세의 피카소는 또 다른 사랑에 빠져 놀라움을 자아냈다.피카소는 16세 왕립미술학교 입학 때부터 91세로 눈을 감기까지 끊임없이 사랑하고 화풍을 바꿨다. 그가 ‘입체주의’를 만든 배경이 ‘어떤 신체상의 문제’와 관련이 깊다는 분석과 함께, 피카소가 91세까지 치매 없이 그림을 그릴 수 있었던 비결에 대한 흥미로운 시각도 소개된다.이번 방송에는 스페셜 게스트로 배우 이준과 이창용 도슨트가 출연한다. 이창용 도슨트는 피카소를 둘러싼 다양한 에피소드를 소개하며 그의 그림과 미술사를 흥미롭게 풀어낼 예정이다. 배우 이준은 스튜디오에서 피카소로 빙의해 ‘나쁜 남자’에게 끌리는 이유를 몸소 증명한다. 특히 새로운 여인이 등장할 때마다 ‘멘붕’에 빠지는 그의 표정 변화는 숨은 재미를 선사한다.‘사랑과 전쟁’ 마니아 이찬원도 말을 잇지 못한 ‘마라 맛’ 스토리, ‘뮤즈를 삼키고 걸작을 낳은 화가’ 파블로 피카소 편은 이날 방송되는 '셀럽병사의 비밀'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr