사진 = 미스틱스토리(가인 프로필 이미지), 아카이브아침(조권 프로필 이미지) 제공

가수 가인과 조권이 16년 만에 자신들의 대표곡을 다시 부른다.가인, 조권은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도' 컬래버레이션 음원 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'를 발매한다.'우리 사랑하게 됐어요'는 지난 2009년 가상 결혼 프로그램 MBC '우리 결혼했어요 시즌2'에서 가인과 조권이 듀엣곡으로 발표하며 큰 사랑을 받은 곡이다. 두 사람은 16년이 지나 '우리 사랑하게 됐어요'를 다시 부르며 완성도를 한층 높인다.가인과 조권은 2009년의 추억을 그대로 복원하는데 그치지 않고, 흐른 시간만큼 시간의 결을 담아 더 깊어진 감성으로 곡을 재해석했다. 가인의 담백하면서도 농도 짙은 보컬과 조권 특유의 부드럽고 단단한 목소리가 어우러져 또 다른 성숙함을 선사할 예정이다.이치조 미사키 작가의 동명 소설을 영화화한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 자고 일어나면 기억이 리셋되는 선행성 기억상실증을 앓고 있는 여학생과 무미건조한 일상을 살고 있는 평범한 남학생의 풋풋하고도 애틋한 사랑 이야기를 그린 작품이다. 대세 배우 추영우와 신시아가 주연을 맡아 오는 24일 관객들과 만난다. 가인과 조권은 '우리 사랑하게 됐어요'를 통해 과거와 현재를 넘나드는 깊은 울림을 전할 전망이다.가인은 지난 2006년 그룹 브라운 아이드 걸스로 데뷔 후 'Pray(프레이)', 'End Again(엔드 어게인)' 등 솔로 앨범을 발표하며 음악 팬들의 사랑을 받았다. 지난 2008년 2am 싱글 1집 '이노래'로 가요계에 데뷔한 조권은 최근 '사랑은 먼 길을 돌아온 메아리 같아서', '혹시 니 생각이 바뀌면', '너 말곤 다 싫다' 등의 곡을 발매, 활발한 음악 활동으로 대중과 만나고 있다. 두 사람이 2025년 버전 '우리 사랑하게 됐어요'를 통해 어떤 모습을 보여줄지 기대가 커진다.가인, 조권이 가창에 참여한 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도' 컬래버레이션 음원 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr