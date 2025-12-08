사진=이시영 SNS

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 육아에 한창인 근황을 전했다.이시영은 지난 7일 자신의 인스타그램에 "우리에게 1.9kg로 와준 씩씩이가 드디어 3kg이 되었다🤍 고마워 아가🫧"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이시영이 딸 육아에 집중하고 있는 모습. 특히 이시영은 "둘째는 원래원래 이렇게 순한가요ㅎ 잘 울지도 않고 항상 방긋방긋방긋🥰"이라며 애정을 드러내 눈길을 끌었다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 올해 초 파경을 맞았다. 이후 지난 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비한 사실을 알렸다. 이시영은 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 배아를 이식을 받기로 결정했고 지난달 4일 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr