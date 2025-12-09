신동엽 빼고 싹 바뀌었다…원성 쏟아진 '현역가왕3'. 방송 전부터 포기 의사

사진제공=크레아 스튜디오

MC 신동엽이 재고용에 대한 벅찬 감사 인사를 건넸다.오는 23일 첫 방송되는 MBN ‘현역가왕3’는 트롯 TOP7이 아닌, 대한민국 장르별 톱티어 현역가수들이 총출동, 태극마크를 향한 치열한 싸움을 펼치는 국가대표 선발 서바이벌 음악 예능이다. 앞선 시즌1, 2 각각 순간 최고 시청률 18.4%, 15.1%로 12주 연속 지상파, 종편, 케이블 통합 화요일 전 채널 예능 1위를 기록한 초격차 국민 예능 ‘현역가왕’ 시리즈의 3번째 시즌이다.무엇보다 ‘현역가왕’ 시리즈는 여느 경연과는 달리 국가대표급 현역가수들이 참여한 가운데 매 시즌 파격적인 룰이 등장하면서 현장을 패닉에 빠뜨렸던 상황. 특히 ‘현역가왕’ 시즌1, 2 MC로 프로그램을 이끌었던 신동엽은 “중대 발표가 있습니다”라는 한마디로 충격적인 룰을 전하며 극적 짜릿함을 이끌었다.이런 가운데 ‘현역가왕3’가 ‘현역가왕’ 시리즈의 시그니처로 여겨졌던 ‘자체 평가 예선전’까지 없애는 등 MC 신동엽을 제외한 모든 것을 바꾸는 ‘심기일전 대변신’을 가동해 관심을 집중시킨다. 오프닝 무대에서 진행 방식을 설명하던 신동엽이 “이번 ‘현역가왕’에서 이전 시즌들과 똑같은 것은 MC밖에 없습니다. 모든 게 싹 다 바뀌었습니다”라며 “MC는 안 바뀌어서 다시 한번 감사드립니다”라고 제작진을 향해 벅찬 감사 인사를 건넨다. 갑작스러운 신동엽의 말에 현역 가수들은 역시나 “왜 우리 할 때”, “제발 평범하게 가면 안 돼?”라고 아우성을 터트린다고.이어 신동엽이 “이번 평가 방식은 ‘마녀사냥”이라고 전하자, 현역들 사이에서는 “설마 마녀가 나온다고?”라는 경악의 목소리가 터진다. 특히 출연진 중 일부는 “잘못 온 거 같다”라고 시작 전부터 포기 의사를 내비쳐 현장을 초토화시킨다. 과연 현장에 입틀막 아우성을 터지게 만든 ’마녀사냥‘ 룰은 무엇일지, 신동엽이 10년 만에 ’현역가왕3‘에서 만나게 된 ’마녀사냥‘은 무엇일지 궁금증을 높인다.제작진은 “이번 시즌에는 MC 신동엽을 빼고 모든 것이 바뀌었다. 세 번째 시즌인 만큼 웬만해서는 시청자들에게 새로운 감동을 줄 수 없다고 판단했다”라며 “자체 평가전 대신 야심 차게 도입한 ’마녀사냥‘이 어떤 예선전을 선사할지 기대해달라“고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr