텐아시아 DB

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

'1박 2일' 딘딘이 조세호에게 일침을 가했다.7일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 멤버들의 안동 여행기가 펼쳐졌다.이날 멤버들은 슈돌('슈퍼맨이 돌아왔다') 새 MC로 발탁된 김종민에게 축하의 박수를 보냈다. "오프닝 멘트 해달라"는 요청에 그는 "오프닝 멘트 안 주더라. 그냥 했다"고 밝혔고, 문세윤의 "그냥 앉아만 있었냐"는 질문에 "응"이라고 답해 웃음을 안겼다.이준의 경제관념을 지적하며 '개념 연예인'으로 등극한 딘딘은 문세윤과 조세호를 저격했다. 유선호의 "두 형이 촬영 하루 전날 도착해 1박 했다"는 폭로에 딘딘은 "이 정도면 출연료 낮춰야 해. 전날 와서 우정 여행처럼 즐기더라"고 주장했다.실제로 두 사람은 2박 3일 여행을 즐긴 것으로 드러났다. 조세호는 "기념으로 사진만 찍은 것"이라고 해명했다. 이어 조세호는 "안동에 먹거리가 많다. 찜닭, 간고등어, 그리고 헛제삿밥이 진짜 맛있다"고 설명했다. 문세윤이 정보를 많이 알고 있는 그를 보며 "어제 연습하던 거 같다"고 말했고, 조세호는 "오늘 아침에 벼락치기 했다"고 이야기했다.한편, 조세호는 조직폭력배 연루설에 휩싸였다. 온라인에서는 조세호가 특정 남성과 찍은 사진이 퍼지면서, 그 남성이 불법 도박사이트를 운영하는 조직폭력배 핵심 인물이라는 주장이 제기됐다.소속사 A2Z엔터테인먼트는 "문제의 남성은 단순 지인일 뿐이며 모든 의혹은 개인의 추측"이라고 반박했지만, 조세호가 출연 중인 프로그램 공식 계정에는 하차 요청이 빗발치고 있어 귀추가 주목된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr