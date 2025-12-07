사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 이성재가 '기러기 아빠'의 고충을 털어놨다.7일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 이성재와 함께 제주 밥상을 즐겼다.이성재는 1995년 MBC 24기 공채 탤런트로 데뷔해 신인 시절 심은하와 출연한 영화 '미술관 옆 동물원'(1998)으로 주목받았다.이성재는 "인생에서 가장 중요한 두 결정이 진로와 결혼이었다. 그런데 결정하는데 한 10초도 안 걸린 것 같다"고 털어놨다.현재 아내는 아이들과 캐나다 밴쿠버에 살고 있다고. "기러기 아빠냐"는 질문에 이성재는 "기러기 아빠는 졸업했다. 이제 독수리 아빠"라며 "두 딸이 학업을 마치고 캐나다 정착했다"고 전했다.49살에 할아버지가 된 이성재는 "손주는 그냥 예쁘더라. 이유 없이 예쁘다. 그래서 (캐나다에) 더 자주 가게 된다"고 이야기했다.낯선 제주 메뉴에 이성재는 "저에게 음식에 대한 철학은 '배고프면 어떤 것도 감사하게 먹을 수 있는 것'"이라며 "짜장면 맛집에 가면 맛있는 짜장면이고, 냉면 맛집에 가면 맛있는 냉면이라고 생각한다. 사실 선생님 뵈러 나왔다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.이성재는 평소에 즐겨먹는 음식에 대해 "가족들이 다 캐나다에 있으니까, 혼자 주로 사 먹고, 가끔 집에서 즉석밥 먹는다"고 털어놨다. 그를 안쓰럽게 바라보던 허영만은 "오늘 맛있는 음식 드시게 해드리겠다"고 말했다.어릴 때 예쁘고 똘똘한 이미지였다는 이성재는 "어릴 때, 한두 살 때 고모가 '세상에 이렇게 예쁜 아기가 있었나' 했다더라. 저희 어머니가 그랬다"며 자랑했다.허영만이 "작품에서 볼 때 완벽해 보였는데, 실제로도 완벽하다"라고 칭찬했다. 이에 이성재는 "직접 보니까 허접해 보이지 않았냐"며 너스레를 떨었다.가족들은 좋아하지만, 본인은 좋아하지 않던 육사시미 맛을 본 이성재는 "말고기 처음인데, 새로운 음식에 희열을 느꼈다. 범접할 수 없는 역할이 나타나면 오늘 생각하며 도전할 것 같다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr