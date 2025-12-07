이미지 크게보기 사진 = 초아 SNS

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '팡팡 변호사 / 초아 SNS

AOA 출신 초아가 자신을 둘러싼 성형 의혹과 결혼설에 대해 직접 입을 열었다.최근 '팡팡 변호사' 채널에는 초아가 출연해 "가만히 있으니 기정사실처럼 굳어졌다"며 그간의 억울함을 털어놨다.공개된 영상에서 초아는 "악플도 그렇고 합성 이런 것들도 겪었다. 저는 그것도 관심이니까 조치를 안 했다"며 "근래에는 제가 좀 쉬다 나와서 뭐 어쨌다 저쨌다 이런 얘기들이 있었다"고 간접적으로 자신을 둘러싼 루머에 대해 언급했다.이어 초아는 "가만히 있으니까 기정사실이 되는 것 같아서 너무 도를 넘는 건 잡고 가야겠다고 결심했다"고 얘기했다. 또 근래에 변호사를 만났다며 "1~2년 동안 변호사분들을 많이 만났다. 다사다난한 한 해였다"고 힘들었던 심경에 대해 털어놨다.앞서 지난 30일 초아는 자신의 SNS 계정을 통해 "벌써 1개월 전"라며 세 장의 사진을 게재했고, 기존과 다른 분위기의 사진으로 인해 누리꾼들은 "AI로 만든 이미지 아니냐"는 등의 뜨거운 반응을 보였다.한편 초아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔해 ‘짧은 치마’, ‘단발머리’, ‘심쿵해’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 2017년 불면증과 우울증으로 팀을 탈퇴한 뒤 활동을 중단했으나 현재는 개인 채널과 예능 등에서 활발히 활동하며 팬들과 소통 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr