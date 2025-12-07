TV텐 바로가기
그룹 스트레이 키즈가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 일정을 마치고 7일 오후 인천국제공항을 통해 대만에서 입국했다.
스트레이 키즈, 대상의 품격 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

