홈 연예가화제 스트레이 키즈, 대상의 품격 [TV10] 입력 2025.12.07 16:40 수정 2025.12.07 16:40 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 스트레이 키즈가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 일정을 마치고 7일 오후 인천국제공항을 통해 대만에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 기안84, 결국 촬영 중 쓰러졌다…발목 통증에 탈진 심각, "무서워" ('극한84') 안정환, 극대노 사태 터졌다…결국 촬영 중 폭발, 김남일 '눈물' ('뭉찬4') '이광수♥' 이선빈, 대놓고 애정행각 벌였다…"이 말을 꼭 하고 싶어" ('바달집') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT