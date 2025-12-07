사진 = 장기용 인스타그램

사진 = 장기용 인스타그램

사진 = 장기용 인스타그램

배우 장기용의 아찔한 비주얼이 팬들의 마음을 일렁이게 만들었다.최근 장기용은 자신의 인스타그램에 "우리 리미"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장기용은 셋업 슈트를 완벽하게 소화한 채 의자에 앉아 휴대용 선풍기를 들고 있다. 여유로운 미소를 짓는 장면부터 카메라를 응시하는 진중한 표정까지 상반된 분위기를 완벽하게 소화하며 독보적인 존재감을 드러냈다.또 다른 컷에서는 유리창 너머 자신의 모습을 바라보며 서 있는 뒷모습이 포착돼 묘한 여운을 남겼다. 흑백의 톤에서도 살아나는 이목구비와 긴 실루엣이 한층 더 클래식한 매력을 완성했다.팬들은 "아 진짜 너무 잘생겼다", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "신이 만들 때 잘생김을 다 쏟아 부었나봐", "진짜 반했어" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 1992년생인 장기용은 33세이며 안은진과 함께 SBS '키스는 괜히 해서!'에 출연 중이다. 작품은 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스이다. 배우 장기용은 극 중 천재지변급 키스로 사랑에 푹 빠져 버리는 남자 주인공 공지혁 역을 맡았다. 장기용이 출연중인 '키스는 괜히 해서!'는 시청률 6.7%를 기록했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr