블랙핑크 지수의 빛나는 미모가 시선을 모으고 있다.최근 지수는 자신의 인스타그램에 "A Panthère-inspired evenin"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 지수는 주얼리 명품 브랜드 행사장을 배경으로 블랙 튜브톱 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 강렬한 레드 컬러의 커튼과 크리스마스트리가 어우러진 공간 속에서 지수의 매혹적인 분위기가 한층 빛난다.매끈한 어깨 라인과 깔끔한 올림머리로 단아함과 우아함을 동시에 표현했으며 손목과 손가락을 장식한 카르티에 주얼리가 럭셔리한 포인트를 더했다. 특히 정면을 응시하는 단정한 눈빛과 여유로운 미소는 글로벌 앰버서더다운 존재감을 드러냈다.댓글에는 "지수는 언제나 완벽해", "세계가 사랑하는 미모", "진짜 인간 카르티에", "이 조합 너무 고급스럽다", "아름답고 품격있다", "조각보다 더 예쁘다" 등 열광적인 반응이 이어졌다.앞서 지수는 새 싱글 '아이즈 클로즈드(EYES CLOSED) (Feat. ZAYN)'를 공개했다. 이번 싱글은 영국 보이밴드 원디렉션 출신 팝 가수 제인 말리크가 피처링에 참여했다. '아이즈 클로즈드'는 지수가 지난 2월 발매한 첫 솔로앨범 '아모르타주(AMORTAGE)' 이후 선보인 솔로 싱글이다. 지수 특유의 허스키 보컬과 제인의 감성적인 음색이 조화롭게 어우러져 새로운 경험을 선사한다는 평이다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr