사진 = 박주현 인스타그램

배우 박주현이 아찔한 몸매가 그대로 드러나는 비키니 자태를 공유했다.최근 박주현은 자신의 인스타그램에 "내사랑 자쿠지"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박주현은 짙은 초록색 비키니를 입고 자쿠지 옆에 서 있거나 물가에 걸터앉아 포즈를 취하고 있다. 건강미 넘치는 구릿빛 피부와 매끄럽게 잡힌 복근 라인이 돋보이며, 군더더기 없는 탄탄한 실루엣이 시선을 강탈한다.머리를 묶는 동작 하나에도 박주현의 몸매 자신감이 느껴지고 은은한 조명 아래 빛나는 미소는 세련된 여유로움을 더한다. 자연스러운 분위기 속에서도 조각 같은 보디라인이 돋보이며 화면 가득 청량감이 전해진다.팬들은 "언니 너무 짱이에요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "완전 사랑합니다", "몸매 미쳤다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 박주현은 지난해 12월 그룹 위너 멤버 송민호와 열애설에 휩싸였다. 당시 한 매체는 두 사람이 2022년 넷플릭스 영화 '서울대작전' 출연으로 인연을 맺고 최근까지 만남을 이어오고 있다고 보도한 바 있다. 실제로 송민호는 박주현이 2022년 MBC 드라마 '금혼령, 조선 혼인 금지령' 촬영에 한창일 때 커피차를 보내며 공개적으로 응원하기도 했었다.송민호는 사회복무 기간 동안 근무지 이탈 및 출근을 하지 않는 등 '부실 근무 논란'에 휩싸였던 인물이다. 송민호는 사실을 일부 인정하고 현재 자숙 중에 있으며 최근 진행된 위너의 콘서트에도 등장하지 않았다.한편 박주현은 연극 '셰익스피어 인 러브' 공연을 성공적으로 마쳐 현재 차기작을 검토 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr