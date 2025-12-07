사진 = 구혜선 인스타그램

배우 구혜선의 동안 미모가 빛을 발한다.최근 구혜선은 자신의 인스타그램에 "회의 시간에 멍때리는 대퓨"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 구혜선은 긴 웨이브 헤어에 네이비 니트를 입고 회의 중 잠시 생각에 잠긴 듯한 모습이다. 편안한 차림에도 청초한 미모가 돋보이며 특유의 부드럽고 단정한 분위기가 시선을 사로잡는다. 살짝 숙인 얼굴과 자연스러운 조명 아래 비치는 맑은 피부는 여전히 영화 속 한 장면 같은 느낌을 자아낸다. 집중과 여유가 공존하는 표정이 프로페셔널한 아티스트로서의 면모를 느끼게 한다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "일하는 모습 멋져요", "늘 귀여워요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.최근 구혜선은 자신이 직접 연구하고 개발한 헤어롤의 특허를 취득해 벤처기업의 대표로 활동하고 있다. 특히 과거 MBC '라디오스타'에서 "학생들이 헤어롤을 머리에 감고 다니더라 그걸 보고 '왜 헤어롤은 항상 저 모양일까' 생각했다"며 "사용할 때만 말고 아닐 때는 펼쳐서 끼고 다닐 수 있다"고 밝힌 바 있다.한편 구혜선은 1984년생으로 41세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 지난 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr