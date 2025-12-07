기안84, 결국 촬영 중 쓰러졌다…발목 통증에 탈진 심각, "무서워" ('극한84')

사진제공=MBC

기안84가 ‘빅5 마라톤’ 첫 도전에서 결국 길 위에 쓰러졌다.7일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘극한84’ 2회에서는 인생 첫 트레일 마라톤에 나선 기안84가 내리막·모래·업힐로 이어지는 ‘지옥 구간’을 마주하며 극한의 한계에 몰리는 모습이 공개된다.기안84와 권화운이 도전에 나선 ‘빅5 마라톤’은 사자·코끼리·버팔로·표범·코뿔소 등 ‘빅5’가 실제로 서식하는 사파리 지역을 달리는 경기로, 자연환경을 그대로 관통하는 고난도 트레일 코스다. 모래·늪·강·바위·급경사 등 다양한 지형이 끊임없이 이어져, 일반 마라톤과는 비교할 수 없는 체력·멘탈이 요구된다.지난 방송에서 기안84는 가파른 오르막 구간에서 3km 만에 체력이 급격히 떨어지며 걷기 시작했다. 이날 방송에서는 내리막 구간에서 또 한 번 위기를 맞는다. 갑자기 만난 급경사에 “몸이 안 멈춰져”라고 외치며 통제하지 못하고 질주를 이어간다. 기안84는 “브레이크가 고장난 자동차 같다"라며 의도치 않게 주변의 러너들을 앞지르는 상황이 펼쳐진다.기안84는 급경사 이후 찾아온 고통에 “다시 뛰기가 무섭다”라고 말할 만큼 부담감을 드러내고, 발목 통증은 점점 심해져 달리기와 멈춤을 끝없이 반복하는 악순환이 이어진다. 연이어 극한의 모래 지형이 나타나 기안84의 페이스를 무너뜨린다. 기안84는 “완전히 다른 세계네. 이건 뛰라고 만든 대회가 아니다. UN에 신고해야겠다”라고 말해 난코스의 위력을 실감하게 한다.갈증까지 심해지자, 결국 기안84는 흐르는 시냇물에 얼굴을 들이대고 물을 들이켜 주위를 놀라게 한다. 이어 ‘러너들의 무덤’이라 불리는 업힐 구간은 기안84의 표정에서 웃음을 완전히 지워버린다. 고도 변화·탈진·갈증 등 복합적인 난관을 겪으며 여러 차례 멈춰 선 끝에 길 위에 주저앉아 결국 쓰러지는 모습까지 보인다. 기안84는 7시간 내 완주라는 목표를 지켜낼 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr