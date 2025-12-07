사진=이장우 유튜브

배우 이장우가 신혼 첫날을 공개했다.6일 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'에는 '결혼식 새벽부터 다음날 아침까지, 24시간 찐감동 찐모습 풀공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이장우는 결혼 10시간 전 가락시장으로 향하며 "신부가 계속 공복이다. 결혼식 후에 웨딩푸드로 미역국과 고기를 해주려고 한다"며 애정을 표현했다.결혼식을 앞두고 긴장감을 드러낸 이장우는 "엄청 떨린다. 결혼은 큰 행사인 것 같다. 나는 긴장 못 푼다. 그냥 긴장을 받아들인다"면서 "드라마에서 결혼 3번, 결혼식을 했는데"라고 언급해 웃음을 자아냈다.이장우는 조혜원과 부부가 됐다. 결혼식 주례는 전현무, 사회는 기안84, 축가는 환희, 민우혁 등이 맡았다.결혼식 다음 날 카메라를 켠 이장우는 "결혼식 쉽지 않다. 진이 다 빠졌다"면서 아내를 위해 요리했다. 조혜원은 "밥 주세요. 배고파요"라며 애교를 보였고, "자기야 고기 대박"이라며 남편 요리를 극찬했다.결혼식 후기도 전했다. 이장우는 "나도 체력 좋다고 느꼈는데, 어제는 진짜 힘들었다"고 이야기했다. 조혜원은 "나는 배고파서 고비가 왔었다"며 공감했다.하객 코스 요리에 국수를 꼭 넣어달라고 요청했던 이장우는 "L호텔 결혼식장이 맛집이다. 냄새가 너무 좋더라. 우리는 코스 못 먹었지만"이라며 아쉬움을 내비쳤다.이장우는 신부입장 당시 울컥했던 조혜원을 떠올리며 "결혼 아직 실감 안 나지? 입장하는데 울고 있는 거야. 나도 울컥했다. 가족이 된다는 그게, 뭔가 말로 설명할 수 없다"고 털어놨다.이어 "전현무 형이 눈 보면서 좋은 얘기 해주는데, 또 한 번 울컥했다"면서 "답례품으로 파김치 어때?"라며 선물 계획을 공개하기도 했다.마지막으로 이장우는 "잘 먹고, 잘살아보자! 저희 잘살겠습니다"라고 인사했다. 조혜원은 "잘 먹긴 하니까, 잘살아보자"고 반응해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr