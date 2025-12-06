사진=텐아시아DB

방송인 조세호가 조직폭력배 연루설을 부인했음에도 불구하고 여론은 갈수록 싸늘해지고 있다.최근 온라인상에는 조세호가 한 남성과 함께 찍은 사진이 퍼지면서 논란이 촉발됐다. 해당 인물이 불법 도박 사이트를 운영한 조직폭력배 핵심 인물이라는 주장이 제기되자, 조세호가 조직폭력배 출신 사업가들과 가까운 관계가 아니냐는 의혹이 확산된 것이다.소속사 A2Z엔터테인먼트는 5일 공식 입장에서 "해당 의혹은 제보자의 추측에 불과하며 전혀 사실이 아니다"라고 강조했다. 이어 "허위사실 유포로 명예가 훼손됐다"며 제보자에 대한 강력한 법적 대응을 예고했다.하지만 소속사의 해명에도 불구하고 여론은 오히려 더 악화되는 분위기다. 조세호가 공동 MC로 출연 중인 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 관련 SNS에는 "하차하라", "해명은 왜 안 하느냐", "모르고 찍었어도 문제다", "직접 해명하라" 등 비난 댓글이 폭주하고 있다. 일부 시청자는 "시청자를 우롱하지 말라"며 프로그램 측에 조치를 요구하는 반응도 보였다.논란이 확산되자 조세호는 현재 본인 SNS의 댓글 창을 닫아 외부 반응을 차단한 상태다. 그러나 비판 여론은 계속 커지고 있어, 추가 입장 표명이 불가피해 보인다. 조세호가 입을 열지 주목된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr