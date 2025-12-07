사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 마이큐가 김나영과의 결혼에 대해 이야기했다.6일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 최근 김나영과 결혼한 화가 마이큐가 출연했다.마이큐는 싱어송라이터로 활동하다가 2018년 화가로 데뷔, 방송인 김나영과 4년 열애 후 지난 10월 3일 결혼식을 올렸다.'결혼 뽐뿌' 커플로 손꼽히는 두 사람. 마이큐는 "나영이 늘 매력적이지만 결혼식 날은 정말 예뻤다. 특별히 예뻤다"며 애정을 표현했다.이에 송은이와 홍현희는 "솔직히 안 예쁜 날도 있죠?" "아침에 퉁퉁 붓기도 하고"라며 질투 섞인 질문을 던졌지만, 마이큐는 "그런 모습 좋아한다"며 션, 최수종의 뒤를 잇는 '차세대 사랑꾼' 면모를 보였다.마이큐의 다정한 말과 "나영"이라는 호칭에 송은이는 "유학파 스멜이 난다"며 궁금증을 드러냈다. 그는 "초5 때 가족이 홍콩으로 이민 갔고, 영국 대학에서 법학을 전공했다. 홍콩 시민권자라 군 면제인데, 자진 입대했다. 군대 가서 공유와 친해졌다"고 전했다."결혼한 뒤 좋으세요?"라는 질문에 마이큐는 "저는 늘 사랑해 왔으니까, 결혼 하든 안 하든 별로 다를 거 없다고 생각했다. 그런데 왜 오피셜로 하는지 알겠더라. 마음가짐이 달라지고, 바라보는 시선이 달라진다. 결혼 의미를 하루하루 알아가고 있다"고 전했다.출연자들이 "나영이 별로다 싶은 순간 없냐"고 집요하게 질문하자, 마이큐는 "찾아봤는데 진짜 없다"면서도 "예상과 다른 부분은 있다. 단점은 아닌데, 나영이가 생각보다 잘 안 씻는다"고 폭로했다.전현무가 "오늘 싸우겠다"며 웃자, 마이큐는 "놀라운 게 나영은 그 어떤 냄새도 안 난다. 그 무향이 약간 신비롭다. 정수리 냄새도 안 난다"고 이야기했다.그 모습에 이영자는 "나영이가 왜 빠졌는지 알겠다. 나영이 입장에서는 두 번째 결혼까지 가는 게 쉽지 않을 수 있는데, 왜 했는지 알겠다. 나 같아도 마이큐랑 인생을 보내고 싶다. 흑심이 아니라 생각했던 것보다 더 따뜻하고 매력 있다"고 극찬했다.한편, 마이큐는 "집 인테리어는 나영이 다 했다. 잘한다고 생각해서 맡겼다. 다만, 내 자리가 없다. 내 짐이 많이 없다. 대부분 아이들 것"이라고 밝혀 웃음을 선사했다."결혼 반대 없었냐"고 묻자, 마이큐는 "결혼 반대 없었다. 우리 부모님이 '네가 감당할 수 있겠냐'고 하더라. 그때부터 최악의 상황을 생각하며 이미지 트레이닝 많이 했다"고 밝혀 감탄을 자아냈다.김나영이 재혼 전 낳은 두 아들이 마이큐를 "아빠"라고 불렀다. 그는 "결혼 다음 날 나영이 '결혼 첫날이니까 선물로 아빠라고 부르라'고 했다. 삼촌이라고 부르다가 그때부터 아빠라고 부른다. 아빠라고 불리는 감정은 행복? 말로 표현할 수 없다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr