이미지 크게보기 사진 = JTBC '경도를 기다리며'

서지우(원지안 분)이 이경도(박서준 분)과 10년만에 재회했다.6일 첫 방송된 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'에는 서지우와 헤어진 연인 이경도와 다시 만나는 모습이 그려졌다.이경도는 서지우의 남편 조진언의 불륜 기사를 직접 썼고, 연인이었던 서지우의 인생을 안타까워했다. 이경도는 술을 마시며 "뭔 놈의 인생이 그 정도인가 싶다. 걔는 왜 조용하게 살지 못하냐. 결혼을 해도 꼭 그딴 새끼랑. 아우"라며 탄식했다.서지우의 남편은 여배우와 함께 불륜 스캔들로 도마 위에 올랐던 것. 이경도는 지인들을 만나 "내가 부장한테 난리쳤다. 이게 사회부 기사지, 연예부 기사냐고"라며 하소연도 했다.결국 이경도는 서지우와 만났고, 서지우는 자신의 안부를 묻는 질문에 "여전해. 정신과 약에 찌들어 살아"라고 솔직하게 말했다. 잠시 말을 잇지 못하던 서지우는 "고도는 기다려도 안 오지만 경도는 온다며, 혹시 기다리면 오려나 기다린 적도 있다"라며 전하고 싶었던 말을 했다.또 서지우는 "내 기사 고맙다. 네 기사 덕분에 이혼해서 눈물나게 고맙다"라고 얘기했고, 죄책감에 시달리던 이경도는 "그냥 한 대 치라니까?"라고 얘기했다. 이어 서지우는 "내 결혼은 뭐랄까? M&A 였다. 우리 쪽이 불리한 거였다. 달고 사는 우울증, 공황장애도 난임도 다 내 유책이다. 나 불임이라고 찌라시 돌았다며? 사랑하는 사이도 아니까 바람 피우는 것 충격도 아닌데 좀 비참하다"라고 이혼 심경을 털어놨다.서지우는 "특종이 될지 모르겠는데 내 이혼 기사, 너한테 단독으로 줄게"라고 제안했고, 이경도는 "내가 네 남편 기사 컨펌하면서 밤잠을 설쳤다. 근데 이런 X소리나 들으려고...잔인한 새X야!"라고 거친 단어를 내뱉고, 화를 참지 못한 채 서지우를 두고 자리를 떠나 다음 전개에 긴장감을 불러일으켰다.한편, '경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회하는 로맨스 드라마다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr