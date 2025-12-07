사진 = JTBC '경도를 기다리며'
사진 = JTBC '경도를 기다리며'
서지우(원지안 분)이 이경도(박서준 분)과 10년만에 재회했다.

6일 첫 방송된 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'에는 서지우와 헤어진 연인 이경도와 다시 만나는 모습이 그려졌다.

이경도는 서지우의 남편 조진언의 불륜 기사를 직접 썼고, 연인이었던 서지우의 인생을 안타까워했다. 이경도는 술을 마시며 "뭔 놈의 인생이 그 정도인가 싶다. 걔는 왜 조용하게 살지 못하냐. 결혼을 해도 꼭 그딴 새끼랑. 아우"라며 탄식했다.

서지우의 남편은 여배우와 함께 불륜 스캔들로 도마 위에 올랐던 것. 이경도는 지인들을 만나 "내가 부장한테 난리쳤다. 이게 사회부 기사지, 연예부 기사냐고"라며 하소연도 했다.
사진 = JTBC '경도를 기다리며'
사진 = JTBC '경도를 기다리며'
결국 이경도는 서지우와 만났고, 서지우는 자신의 안부를 묻는 질문에 "여전해. 정신과 약에 찌들어 살아"라고 솔직하게 말했다. 잠시 말을 잇지 못하던 서지우는 "고도는 기다려도 안 오지만 경도는 온다며, 혹시 기다리면 오려나 기다린 적도 있다"라며 전하고 싶었던 말을 했다.

또 서지우는 "내 기사 고맙다. 네 기사 덕분에 이혼해서 눈물나게 고맙다"라고 얘기했고, 죄책감에 시달리던 이경도는 "그냥 한 대 치라니까?"라고 얘기했다. 이어 서지우는 "내 결혼은 뭐랄까? M&A 였다. 우리 쪽이 불리한 거였다. 달고 사는 우울증, 공황장애도 난임도 다 내 유책이다. 나 불임이라고 찌라시 돌았다며? 사랑하는 사이도 아니까 바람 피우는 것 충격도 아닌데 좀 비참하다"라고 이혼 심경을 털어놨다.
사진 = JTBC '경도를 기다리며'
사진 = JTBC '경도를 기다리며'
서지우는 "특종이 될지 모르겠는데 내 이혼 기사, 너한테 단독으로 줄게"라고 제안했고, 이경도는 "내가 네 남편 기사 컨펌하면서 밤잠을 설쳤다. 근데 이런 X소리나 들으려고...잔인한 새X야!"라고 거친 단어를 내뱉고, 화를 참지 못한 채 서지우를 두고 자리를 떠나 다음 전개에 긴장감을 불러일으켰다.

한편, '경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회하는 로맨스 드라마다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지