가수 조영남이 김주하에게 폭탄 발언을 했다.6일 방송된 MBN '데이앤나잇'에는 조영남이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 김주하를 만나자마자 조영남은 "김주하가 내가 보기에 왜 남자 복이 없냐는 거지"며 "내가 '데이앤나잇'에 나간다고 하니까 모든 사람들이 김주하 '그 남자 복 없는 여자'라고 하더라"고 얘기해 현장을 초토화시켰다.당황한 김주하는 "남자 복 있다. 아들도 있다"고 웃으며 받아쳤고, 이어 "그 모든 사람들이 누구냐고"고 물었다. 이에 조영남은 "대발이? 성원이..."며 지인 이름을 얘기해 웃음을 자아냈다.MC 문세윤이 조영남에게 "오늘 폭탄 발언이 아주 기대가 된다. MC 자리를 노리고 있다고 하던데"고 묻자, 조영남은 "조째즈를 제작진이 보여준 사진에서 처음 봤다. 외모로는 '내가 얘보다 낫다'고 생각했다"고 솔직하게 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr