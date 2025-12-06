이미지 크게보기 사진=텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'

가수 은지원이 정관수술을 고백한 가운데 2세 계획을 언급했다.6일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에는 이민우의 2세 탄생 소식을 축하하며 은지원이 자녀 계획을 공개했다.이날 방송에서 박서진은 "(은) 지원이 형은 무속인이 2~3년 안에 아기 생길 거라고 하지 않았냐"고 2세에 대해 묻자 은지원은 "나는 딸을 원한다. 와이프가 세서 딸일 거다"며 딸을 낳고 싶다고 고백했다.앞서 방송에서 은지원의 점을 본 무속인은 "이분 아이가 보인다"며 2~3년 안에 2세가 태어날 수 있다고 했다. 이에 은지원은 "풀렸나?"고 언급해 웃음을 자아냈다. 은지원은 '살림남'에서 "저는 끝났다. 묶었다"며 정관 수술을 고백한 바 있다.한편 은지원은 이혼 13년 만에 9살 연하 스타일리스트와 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr