가수 은지원이 정관수술을 고백한 가운데 2세 계획을 언급했다.
6일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에는 이민우의 2세 탄생 소식을 축하하며 은지원이 자녀 계획을 공개했다.
이날 방송에서 박서진은 "(은) 지원이 형은 무속인이 2~3년 안에 아기 생길 거라고 하지 않았냐"고 2세에 대해 묻자 은지원은 "나는 딸을 원한다. 와이프가 세서 딸일 거다"며 딸을 낳고 싶다고 고백했다. 앞서 방송에서 은지원의 점을 본 무속인은 "이분 아이가 보인다"며 2~3년 안에 2세가 태어날 수 있다고 했다. 이에 은지원은 "풀렸나?"고 언급해 웃음을 자아냈다. 은지원은 '살림남'에서 "저는 끝났다. 묶었다"며 정관 수술을 고백한 바 있다.
한편 은지원은 이혼 13년 만에 9살 연하 스타일리스트와 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
