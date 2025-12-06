사진 = SBS '모범택시3' 캡처

SBS '모범택시3' 이제훈이 15년 동안 잊혀져 있던 '시신 없는 살인사건'의 공범을 찾아내며 짜릿한 전율을 안겼다.지난 5일 밤 9시 50분에 방송된 SBS 금토드라마 '모범택시3'(연출 강보승/극본 오상호) 5회에서는 장대표(김의성 분)가 모범택시 복수 대행 서비스를 시작한 계기이자 유일한 미해결 사건인 '박민호 시신 없는 살인사건'이 재조명됐다. 이와 함께 ‘모범택시3’ 5화는 최고 시청률 10.8%, 수도권 9.4%, 전국 8.9%로 동시간대는 물론 한 주간 방송된 미니시리즈를 통틀어 1위를 수성했다. 또한 2049 시청률은 최고 3.1%, 평균 2.8%로 대세작답게 뜨거운 화제성을 입증했다. (닐슨 코리아 기준)이날 장대표는 15년 전 각별하게 지냈던 지인 박동수(김기천 분)가 과거 뺑소니 교통사고를 당한 후 알츠하이머병에 걸려 요양병원에 있음을 알게 됐다. 사실 박동수는 장대표가 15년 전 모범택시 복수 대행 서비스를 시작한 계기가 된 인물이었다.그 무렵 장대표는 사법 정의에 대해 강한 불신을 품고 있었고 박동수는 대학 배구부 주장이었던 아들 박민호(이도한 분)가 동료 임동현(문수영 분)에 의해 피살됐다고 주장하며 재판을 벌이는 상황이었다. 시신이 발견되지 않았다는 이유로 임동현의 형량은 징역 5개월에 그쳤고 박동수는 아들의 유해라도 되찾고 싶은 마음이었지만 임동현은 결코 살인을 인정하지 않았다.가족을 잃은 고통을 누구보다 잘 아는 장대표는 벼랑 끝에 선 박동수를 돕기로 했다. 두 사람은 실마리를 잡기 위해 함께 발품을 팔았고 이는 기댈 곳 없는 삶을 버티는 원동력이었다. 이 가운데 장대표는 사건 당일 배구부 라커룸 CCTV를 확보했는데 영상에는 박민호를 폭행하는 임동현의 모습과 함께 그가 사각지대에 숨어있는 누군가와 대화하는 모습이 찍혀 있었다. 공범의 존재가 의심되는 상황. 하지만 복역 중인 임동현은 역시나 입을 굳게 닫았고 장대표와 박동수는 임동현이 출소하는 날 교도소 앞에서 그를 붙잡아 진실을 말할 때까지 풀어주지 말자고 약속했다. 복수 대행 서비스의 첫 개시였다. 하지만 박동수가 신기루처럼 사라져 버리고 시간이 흘러 현재가 되었던 것이다.장대표는 그 당시 박동수를 더 악착같이 찾지 않았던 것을 후회하며 괴로워했다. 하지만 김도기(이제훈 분)와 멤버들은 "그건 후회가 아니라 해결해야 될 일"이라며 장대표를 다독였고 15년 전 미완으로 끝난 '시신 없는 살인 사건'을 해결하기 위해 모범택시 운행을 결정했다. 김도기는 출소 후 대형 헬스클럽의 사장이 되어 있는 임동현을 찾아갔다. 임동현을 택시 손님으로 태운 김도기는 그가 장례식장으로 위장한 도박장에 드나들고 있다는 사실을 알아냈다. 또한 임동현이 출소 직후 누군가로부터 대가성 오피스텔을 받은 정황을 포착하며 임동현 뒤에 또 다른 배후가 있다는 의혹이 점점 짙어졌다.이에 김도기는 임동현의 입을 열기 위해 판을 짰다. 죽은 '박민호'가 돌아온 것처럼 꾸며 그의 멘털을 뒤흔들기 시작한 것. 김도기는 박민호의 이름으로 쪽지와 부재중 통화 등을 남겨 임동현을 자극했다. '니가 다 했다고 한 게 진짜 괜찮아?'라고 적힌 쪽지를 보고 동요한 임동현은 쪽지를 놓고 간 게 누구인지 확인하려 CCTV를 확인했다. 이때 CCTV에 15년 전 박민호와 똑같은 모습을 한 남자가 찍힌 것을 보고 아연실색했고 급기야 '우리 만나자 친구야'라는 문자까지 날아들자 임동현의 멘털이 완전히 무너져버렸다.그리고 극 말미 임동현이 숨겨온 새로운 빌런이 모습을 드러냈다. 박민호의 귀환에 당황한 임동현은 진광대학교 배구부 감독으로 일하는 친구 조성욱(신주환 분)을 찾아갔고 김도기가 보는 앞에서 "박민호 진짜 죽은 거 맞냐 네가 확실하게 묻은 거 맞냐"라고 물었다. 이에 조성욱은 "너도 묻어줄까"라고 위협하며 악랄한 얼굴을 끄집어냈고 박민호의 사망 사실이 비로소 분명해지며 보는 이들에게 충격과 소름을 안겼다.한편 이날 방송에서는 박동수의 잃어버린 기억 너머 사건의 실마리가 있음이 암시돼 궁금증을 높였다. 박동수가 뺑소니 교통사고를 당하기 전에 박민호로부터 문자를 받은 걸로 추측되는 상황. 하지만 잠시 제정신이 든 박동수는 장대표에게 "아무리 생각해 내려 해도 기억이 나지 않는다"라며 서러운 눈물을 흘려 보는 이의 콧잔등을 시큰하게 만들었다. 이에 안타까운 사건의 전말이 명명백백해질 수 있을지 김도기와 무지개 히어로즈가 미완에 그쳤던 무지개 운수의 첫 복수 대행 서비스를 완수할 수 있을지 귀추가 주목된다.한편 SBS 금토드라마 ‘모범택시3’는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 6일 밤 9시 50분에 6회가 방송될 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr