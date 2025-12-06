/사진 = 더블랙레이블

혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 한층 강렬해진 음악과 비주얼로 컴백을 예고했다.더블랙레이블은 5일 공식 SNS를 통해 오는 8일 공개되는 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 첫 EP 타이틀곡 ‘LOOK AT ME’(룩앳미) 뮤직비디오 티저를 공개했다. 15초 분량의 티저에는 새로운 콘셉트로 변신한 멤버들의 비주얼과 중독성 강한 음원 일부가 담겨 강렬한 임팩트를 남겼다. 공간감이 뒤틀리는 듯한 연출과 독특한 영상미가 어우러지며 타이틀곡에 대한 기대감을 높인다.올데이 프로젝트는 지난 6월 ‘FAMOUS’(페이머스), ‘WICKED’(위키드)로 데뷔한 이후, 첫 EP ‘ALLDAY PROJECT’를 통해 더욱 다채로운 사운드 스펙트럼을 선보인다. EP 선공개곡 ‘ONE MORE TIME’은 공개 직후 국내외 음원 차트 상위권을 장악하며 성공적인 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.이번 EP에는 선공개곡과 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록된다. 데뷔 활동에서 보여준 퍼포먼스 강점에 더해 장르적 확장성을 입증할 것으로 기대된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr