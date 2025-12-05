이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

방송인 서장훈이 '투병부부' 사연에 분노를 드러냈다.4일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프(이하 이숙캠)'에서는 17기 마지막 부부의 사연이 펼쳐졌다.이날 방송에서 아내는 암 판정을 받았다는 사실을 털어놨다. 알고 보니 아내는 유방암 2기 말, 3기 초 판정을 받고 항암 치료를 받아야 하는 고통스러운 상황을 겪고 있었던 것.그러나 남편은 아내와 치료를 받으러 간 병원에서 끊임없이 돈 얘기를 했고, 심지어 "항암 치료 안 하고 수술만 하면 안 되냐, 기생충이다" 등 병원비로 아내에게 눈치 주는 말을 했다. 이어 "너는 암이 아니면 나랑 100% 이혼이라고"며 이혼도 서슴지 않게 말을 했고, 아내는 "남편은 결혼할 때부터 관계가 가장 중요하다고 얘기했었고 근데 이제 가슴이 좀 아파서 관계를 좀 미뤘다. 화를 내면서 암 아니면 너랑 이혼할 거다라고 하더라"고 털어놨다.이를 들은 서장훈은 "암 소견을 듣고 온 사람한테 '진짜 암 아니면 나랑 100% 이혼' 이게 무슨 소리냐"며 분노했고, 박하선도 "악담이다"며 씁쓸해했다.남편은 아내에게 "나는 당신을 사랑해서 만난 게 아니라 관계를 하고 싶어서 만난 거였다. 자기를 창X처럼 낮추면서, 끌어내리면서 내가 한 말을 왜곡하는 거냐. 비하해서 말한 게 아니다"고 모진 말을 했고, 아내는 "창X라고 말한 적 없으니까 그만해라"며 눈물을 참는 모습을 보여 안타까움을 안겼다. 서장훈은 "저따위 얘기를 하냐. 원래 속에 있는 얘기를 필터 없이 입으로 그냥 배출하냐"고 폭발했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr