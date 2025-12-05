최화정, 도합 226만원 호텔 케이크로 연말 입호강했다…"제일 비싼 건 50만원"('최화정이에요')

사진=유튜브 영상 캡처

최화정이 총 226만 5000원어치 호텔 케이크를 맛봤다.지난 4일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '진짜 돈값할까? 1개에 50만원 넘는 호텔 케이크 10종 최화정 솔직리뷰'라는 영상이 게시됐다.최화정은 "호텔 크리스마스 케이크를 리뷰해보겠다"며 최고급 호텔에서 출시된 크리스마스 케이크들을 리뷰했다. 준비한 케이크는 5개 호텔에서 각 2종류씩 10개였다. 최화정은 "역대급 제작비"라고 설명했다. 케이크 10개의 가격 합계는 무려 226만원 5000원이었다.첫 번째는 J호텔의 케이크로 각각 35만원, 16만원이었다. 35만원짜리 케이크는 금박 장식도 돼있었고, 16만원짜리 케이크는 꽃 장식이 돋보였다.두 번째는 P호텔의 케이크였다. 11만원짜리 화이트 트리 모양 케이크는 하얀 크림 안에 딸기가 가득 들어있었다. 스노우볼 장식의 케이크에 대해서는 "오늘 케이크 중 가장 저렴하다"며 "8만 8000원"이라고 소개했다. 케이크를 두른 빨간 띠는 종이 장식이 아닌 초콜릿이어서 먹을 수 있었다.세 번째는 F호텔의 케이크였다. 다이아몬드를 표현한 8각 케이크는 30만원이었다. 항아리 모양의 케이크는 12만 9000원이었다.다음은 S호텔의 케이크였다. 50만원짜리 극강의 럭셔리 케이크에 대해 최화정은 "하루 3개 한정이다"라며 "호텔 케이크 중에 제일 비싸다"고 설명했다. 또 다른 케이크는 18만원짜리 트리 모양의 화이트 케이크였다.마지막은 G호텔의 케이크였다. G호텔 첫 번째 케이크는 태엽을 돌리면 오르골이 재생되며 회전목마처럼 움직이는 35만원짜리 케이크였다. 최화정은 "여기서 못 먹을 부분이 하나도 없다. 다 먹을 수 있다"며 놀라움을 자아냈다. 또한 "하루에 2개만 판다"고 설명했다. 이 케이크는 하루 2개만 판매할 뿐만 아니라 총 50개 한정 판매라고. G호텔 두 번째 케이크는 크리스마스 트리 모양으로 9만 8000원이었다. 최화정은 "우리가 하도 비싼 케이크들을 많이 봐서 이게 별거 아닌 거 같지만 9만 8000원이면 엄청 비싼 케이크다"라고 말했다. 최화정은 연신 "맛있다", "부드럽다" 등 감탄했다.최화정은 "확실히 호텔 케이크는 재료가 다 고급지고 그래서 하나도 실망스러운 맛은 없었다"고 총평했다. 또한 "가격 대비 여러분이 원하는 시간과 장소에 따라서 고르실 수 있을 것"이라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr