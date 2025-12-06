/ 사진제공=티빙

배우 김영대가 김유정의 열애설에 대해 언급했다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 대한민국 톱배우 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스다.이날 김영대는 지난 9월 화제가 됐던 김유정과 김도훈의 열애설에 대해서 언급했다. 앞서 5월 베트남 공항에서 김유정과 김도훈을 봤다는 목격담이 공개됐고, 두 사람 모두 SNS에 나트랑 여행 사진을 게재하면서 열애 의혹이 제기됐지만 해프닝으로 일단락됐다.김영대는 당시 상황을 회상하며 "제가 아니라서 다행이었다. 전혀 몰랐다"고 솔직하게 말했다. 이어 "(김유정과 김도훈) 두 사람이 워낙 친했고, 촬영 전부터 셋이서도 자주 어울렸다. 저도 해외여행을 너무 가고 싶었는데 입대를 앞두고 있어서 갈 수 없는 상황이었다"고 떠올렸다.이어 그는 "사진 많이 보내달라고 해서 단체방에서 계속 보고 있었는데, 도훈이가 짐도 들어주고 무척 젠틀하게 행동하는 모습이 찍힌 것 같더라. 충분히 오해할 만한 상황이었다"며 "셋 다 그때 한참 웃었었다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr