12월 10일(수) 개봉을 앞두고 미야케 쇼 감독의 내한으로 스포트라이트를 더하고 있는 제78회 로카르노영화제 황금표범상 수상작 '여행과 나날'이 배우 심은경의 유튜브 출격으로 예비 관객들의 관람 욕구를 북돋운다.오는 10일 개봉하는 '여행과 나날'은 어쩌면 끝이라고 생각한 각본가 '이'가 어쩌다 떠나온 설국의 여관에서 의외의 시간을 보내면서 다시 시작되는 2025년 겨울, 일상 여행자들과 함께 떠나는 꿈같은 이야기. '너의 새는 노래할 수 있어', '너의 눈을 들여다보면', '새벽의 모든' 등의 작품으로 주목받은 미야케 쇼 감독의 신작으로 일찌감치 제78회 로카르노영화제 황금표범상을 거머쥐며 스포트라이트를 받은 작품이다.일본의 전설적인 작가 츠게 요시하루의 명작 만화 '해변의 서경(海辺の叙景)', '혼야라동의 벤상(ほんやら洞のべんさん)'을 원작으로 하며 심은경을 필두로 카와이 유미, 타카다 만사쿠, 츠츠미 신이치가 호흡한다.전 세계의 압도적인 찬사에 이어 국내 언론 역시 극찬을 더 하며 12월, 극장가에 등장한 반드시 스크린으로 봐야 할 걸작으로 입소문을 시작한 가운데 개봉을 앞두고 각본가 '이' 역으로 대체불가한 캐릭터 그 자체가 되는 비범한 연기를 펼친 심은경이 다양한 프로모션을 통해 예비 관객들의 마음을 사로잡고 있다.3일(수) 공개된 'B tv이동진의 파이아키아'에 출연한 심은경은 이동진 평론가와 함께 '여행과 나날'에 관한 이야기는 물론 배우 인생에 관한 진솔한 토크를 이어갔다. '여행과 나날'의 캐스팅과 현장 에피소드는 물론 미야케 쇼 감독과의 작업에 대한 비하인드도 공개되어 시청자들의 기대감을 자극했다. 심은경의 진심이 가득 담긴 이번 인터뷰는 '여행과 나날'이 개봉하는 12월 10일(수)부터 B tv를 통해서도 확인할 수 있다.지난 11월 유병재의 유튜브 채널 '유병재'의 라이브 콘텐츠 '무조건 공감해 드립니다(무공해)'에 출연했던 심은경이, 5일 다시 유병재와 호흡했다. 다양한 세대의 예기치 못한 고민을 듣고 상담한 그는 특유의 리액션으로 폭풍 공감을 자아냈으며, 유병재와의 호흡과 케미로 한층 더 큰 재미를 선사했다. 앞서 심은경은 5월 MBC '놀면 뭐하니?'에도 출연해 이이경과의 티키타카로 큰 인기를 끌기도 했다.한국 개봉을 위해 전격 내한한 미야케 쇼 감독과 심은경을 직접 만날 수 있는 GV 등의 프로모션이 예매 오픈과 동시에 릴레이 매진을 기록하고 있어 관람 욕구를 증폭시키는 '여행과 나날'은 12월 10일(수), 전국 극장에서 개봉한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr